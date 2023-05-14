16 мая
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Здоровье

Для борьбы с агрессивным раком поджелудочной железы создана вакцина

Международная группа ученых создала персонализированную мРНК-вакцину для борьбы с агрессивной формой рака поджелудочной железы.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

В эксперименте участвовали 16 человек. Сначала хирурги им удалили опухоли. Пациентам изготовили из образований 16 персонализированных вакцин. И назначили химиотерапию и универсальный препарат для иммунотерапии.

У половины пациентов зафиксировали мощный иммунный ответ Т-клеток. Через полтора года ни у одного из них не было признаков дальнейшего развития рака.

Метод побуждает иммунную систему атаковать раковые клетки через распознавание патогенных белков на поверхности опухолей, указывает Lenta.ru.

Результаты клинического исследования опубликованы в журнале Nature.

Ранее алтайские онкологи удалили у пациента две опухоли одновременно. Такие вмешательства в регионе случаются раз в несколько лет. Сначала во время диагностической лапароскопии (через небольшие проколы) хирурги убедились, что опухоли операбельны и отсутствуют отдаленные метастазы. После чего, в этот же день выполнили синхронные резекции.

Грамотная реабилитация после таких операций позволяет пациенту со временем вернуться к практически полноценной жизни с минимальным количеством ограничений. Современные устройства и средства ухода для людей со стомой, которыми бесплатно обеспечивает государство при оформлении инвалидности, позволяют даже работать в коллективе – никто и не заподозрит эту их особенность.

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