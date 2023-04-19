20 апреля
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Здоровье

Диетолог рассказала, кому легче всего похудеть

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, кому проще сбросить вес, пишет «Взгляд».

Мужчина, мышцы.
Мужчина, мышцы.
CC0

По ее убеждению, мужчинам проще похудеть.

Это связано с более развитой мышечной массой — она даже в состоянии покоя расходует больше энергии. И как следствие — сжигает больше калорий, указывает «МК».

На более легкое похудение мужчины также влияет и мужской половой гормон тестостерон.

Между тем стало известно, как похудеть с помощью одной ходьбы — как мужчинам, так и женщинам.

Чем быстрее вы идете, тем больше калорий сжигаете. Дополнительно можно повесить на плечи утяжеленный рюкзак и постепенно добавлять килограммы.

А ходьба по лестнице укрепит мышцы и суставы ног. И соответственно, уменьшит вес. Естественно, не навредит и скандинавская ходьба.

Ранее о сжигающем жир на животе продукте и «осиной талии» рассказала диетолог. Овсянка не единственное блюдо, которое поможет похудеть, но это один из лучших вариантов для начала дня благодаря содержащимся в ней питательным свойствам.

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