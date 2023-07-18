Четверо зараженных сибирской язвой отказались лечиться и сбежали из больницы

Четверо зараженных сибирской язвой в Республике Тыва отказались от лечения и самовольно покинули больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Состояние всех пятерых ранее госпитализированных отмечалось как удовлетворительное. Четверо из них отказались от лечения, один остался долечиваться.

Пациенты самовольно покинули Республиканскую больницу в Кызыле. По СанПиН, выписывать возможных носителей сибирской язвы можно только после заживления язв на коже.

Роспотребнадзор предупреждает жителей республики, что болезнь может передаваться от человека к человеку.

Напоминаем, что первым зараженным оказался кочевник из села Кызыл-Мажалык. Установлено, что 23 июня на чабанской стоянке жители села Бижиктиг-Хая зарезали лошадь и съели ее. Через шесть дней один из них пожаловался на плохое самочувствие.

По информации источника, конину без ветеринарного свидетельства купил житель Ак-Довурака. Мясо изъяли для исследования.