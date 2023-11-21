Чешется не просто так. Почему любой ребенок может заразиться вшами, рассказал алтайский педиатр

Для многих родителей обнаружить в волосах ребенка маленьких паразитов – настоящая трагедия. Как же так, мой ребенок ведь не валяется в грязи и регулярно принимает душ?! Однако современные врачи утверждают, что подхватить вшей может каждый ребенок, как и какой-нибудь вирус. Заведующая детским отделением Городской поликлиники № 12, врач-педиатр Татьяна Ветраева рассказала о том, почему обнаружить вшей в волосах своего ребенка не стыдно, а думать о простейшей профилактике полезно.

Вши не выбирают

Паразитов может подхватить любой ребенок, независимо от того, в какой он живет обстановке. Вшам не важен достаток или социальный статус – все, что им нужно, это присосаться к коже головы и отложить яйца (гнид).

Наибольшее распространение педикулеза можно наблюдать в начале учебного года. Дети обмениваются паразитами, как и многими другими болезнями, например, ОРВИ.

Также вши часто заводятся у детей зимой. Хоть сами паразиты не переносят минусовые температуры, они прекрасно чувствуют себя под теплой шапкой. А также любят поселиться в меховых опушках на капюшонах курток.

«В раздевалках куртки и шапки висят очень близко друг к другу, часто прямо впритык. И паразитам ничего не стоит перебегать с одной шапки на другую, а затем селиться на головах детей», - отмечает Татьяна Ветраева.

Школа. Михаил Хаустов

С больной головы на здоровую

Вши очень подвижны, но при этом не умеют прыгать. Так что для перемещения на новое место жительства им нужен тесный контакт. Детям достаточно прикоснуться головами друг к другу, например, во время чтения одной книги или игры в телефон.

Девочки чаще заражаются педикулезом, чем мальчики. Это связано с тем, что они часто ходят с распущенными волосами, по которым вшам очень легко забраться на голову. Также они нередко пользуются принадлежностями для волос друг друга: расческами и резинками, и тем самым переносить яйца паразитов.

Вшей не сразу замечают на голове, так как их окрас совпадает с цветом волос. Самый яркий симптом педикулеза – это сильный зуд головы. Связано это с тем, что паразит кусает кожу головы, отчего в ранку попадают его слюна вместе с бактериями. Они и вызывают зуд.

Также о наличии вшей говорят оставленные ими гниды – маленькие белые личинки, которые похожи на точки. Их нередко путают с перхотью. Легче всего найти паразитов на затылке или за ушами.

Девочка. freepik.com/Freepik

Меры профилактики

Татьяна Ветраева дала несколько советов, как свести заражение педикулезом к минимуму:

нужно научить ребенка избегать контакта «голова к голове» с одноклассниками;

в раздевалке необходимо убирать шапки и шерстяные шарфы в отдельный пакет;

девочкам стоит заплетать волосы в косы;

ребенку нужно пользоваться собственными расческами и аксессуарами для волос и не давать их другим детям.

Если же ребенок все-таки подхватил вшей, то его стоит отвести к педиатру. Просто помыть голову шампунем недостаточно. Если взрослых особей можно смыть водой, то вот гниды по-прежнему останутся на волосах, так как прочно закреплены на них. Для их выведения потребуются специальные средства.