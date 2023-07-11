12 июля
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Здоровье

Чем опасен синдром Гийена — Барре, из-за которого ввели ЧС в Перу, и угрожает ли он россиянам

Власти Перу ввели общенациональный режим ЧС в связи с массовым заболеванием синдромом Гийена — Барре. Что это за болезнь, чем она опасна и грозит ли россиянам - в материале altapress.ru.

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
visualhunt.com
1
Что это за синдром?

Синдром Гийена — Барре — это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственный мозг.

Защитная стенка главного органа человека нарушается, и иммунная система начинает атаковать периферические нервы, объясняет научный сотрудник института молекулярной биологии РАН и член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

Болезнью можно заразиться после вакцинации, неаккуратной хирургической операции, или она развивается в результате вирусных или бактериальных инфекций.

"Болезнь Гийена — Барре — это иммунная реакция, которая касается только конкретного заболевшего, — заметил Чумаков. — Считайте, ему просто не повезло, что вследствие инфекции или прививки он заработал эту болезнь".

2
Кто подвержен заболеванию?

Синдром может поражать людей в любом возрасте, но чаще всего встречается у взрослых мужчин, сообщает РБК Life.

Женщина. Маска. Болезнь.
Женщина. Маска. Болезнь.
unsplash.com
3
Симптомы

Диагностировать заболевание самостоятельно очень трудно. Точный могут поставить только врачи после проведения лабораторных анализов и тестов.

Из общих симптомов врачи выделяют слабость и покалывающие ощущения в ногах, которые могут распространяться на руки и лицо.

При отягчающих обстоятельствах болезнь может привести к параличу ног, рук или лицевых мышц. У части пациентов поражается грудная мускулатура, из-за чего затрудняется дыхание и нарушается глотание.

4
Можно ли вылечиться?

Да. Большая часть заболевших по итогу успешно выздоравливают даже в самых тяжелых случаях.

Только 3–5% пациентов с синдромом Гийена — Барре умирают от осложнений, сообщают в ВОЗ.

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
visualhunt.com
5
Угрожает ли синдром россиянам?

Распространение болезни в России маловероятно, так как она не передается от человека к человеку и ее невозможно перевезти из другой страны.

Тем не менее в 2022 году от синдрома Гийена — Барре страдал Анатолий Чубайс, бывший спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития, экс-глава «Роснано».

Его супруга заявляла, что у Чубайса плохо работают руки и ноги и частично парализовано лицо.

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