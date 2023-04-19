Болит спина? Записывайтесь на День открытых дверей в Центр доктора Бубновского

Центр доктора Бубновского 22 апреля в 15:00 проведет День открытых дверей для всех, кто хочет жить активной и полноценной жизнью.

Авторская система восстановления здоровья профессора, доктора медицинских наук Сергея Михайловича Бубновского уже более 35 лет успешно помогает миллионам пациентов в России и за рубежом.



В Барнауле Центр доктора Бубновского работает более 10 лет. За это время около 6 000 пациентов избавились от боли в спине и суставах без лекарств и операций.



Для чего нужно прийти на День открытых дверей:

Чтобы узнать , как восстановить и сохранить здоровье суставов и позвоночника с помощью правильного движения.

как восстановить и сохранить здоровье суставов и позвоночника с помощью правильного движения. Чтобы провести тест-драйв тренажеров Бубновского. И сразу почувствовать первые вдохновляющие результаты!

Чтобы получить возможность выиграть консультацию врача-кинезитерапевта или бестселлер доктора Бубновского.

День открытых дверей посвятят старту дачного сезона. Дача — это вовсе не отдых для большинства людей. Судя по результатам опроса, который провели сотрудники Центра, только 14% используют участок для релакса. Остальные — «работают», «вкалывают» и «вообще не знают, зачем в это ввязались».



Дача может приносить радость и наполнять здоровьем, уверены врачи. Для этого нужно правильно подходить к труду на участке и чередовать «впахивание» со здоровым отдыхом.

Подробнее об этом расскажут 22 апреля на Дне открытых дверей.



И не только расскажут, но и дадут практические рекомендации. Например, научат комплексу упражнений, который можно выполнять после скрюченного положения на грядках или тяжелых нагрузок с лопатами, тяпками и лейками.

Эти упражнения возвращают спазмированные мышцы в нормальный тонус, улучшают кровообращение в проблемной области, избавляют от скованности движений.

Весь комплекс занимает не более 15 минут. При необходимости его можно повторить несколько раз, это же не таблетки.

Вход свободный. Но количество мест ограничено. Запишитесь заранее по телефону +7 964 603 2488.

Вас ждут по адресу: ул. Пролетарская, 124.

Не откладывайте свое здоровье на потом!

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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