Более 30 жителей российского региона заболели мышиной лихорадкой

С начала 2023 года ведомство зарегистрировало 31 случай заболевания лихорадкой в республике.
Ведомство предупредило россиян об опасности заболевания и рассказало об источниках инфекции. Переносят страшную для человека болезнь грызуны.
Мыши и крысы выделяют возбудителей во внешнюю среду. Человек может заразиться через вдыхание пыли, при соприкосновении с зараженным зверьком или инфицированным объектом.
Кроме того, мышиная лихорадка может передаться человеку, если он употребил пищу и воду, с которыми соприкасались грызуны-переносчики.
Ранее пять сибиряков заразились костоломной лихорадкой, а еще один малярией.