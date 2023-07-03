С 24 по 30 июня 376 жителей Алтайского края пострадали от присасывания клещей, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора. Всего с начала сезона активности клещей (30 марта) с жалобами на укусы обратились 6 тыс. 230 человек.

Среди пострадавших в Барнауле - 2 тыс. 135 человек, в том числе 351 ребенок.

У 272 жертв укуса клещей обнаружили сибирский клещевой тиф; у 50 - иксодовый клещевой боррелиоз; 37 человек - с подозрением на клещевой энцефалит.

На сегодняшний день в стационарах края лежат шесть больных с подозрением на клещевой энцефалит. Один из них - в тяжелом состоянии.

У снятых с укушенных людей клещей в 22% случаев обнаружили возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 7,5% - вирус энцефалита.

В настоящее время наблюдается снижение активности клещей, отмечают в Роспотребнадзоре.

Однако опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года.

В Барнауле прием клещей на исследование и выдача результатов проводят по адресу: г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47, понедельник – четверг с 8-00 до 16-42, перерыв с 12-45 до 13-30; пятница с 8-00 до 10-00; выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни, тел. 8(3852) 50–68–27.

Ранее стало известно, что сибирские клещи распространяют смертельную заразу.