Было-стало. Минздрав показал, какие медучреждения строят в одном из районов Алтайского края

В Павловском районе появятся сразу два медицинских объекта – врачебная амбулатория в Колыванском и ФАП в Рогозихе. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделено 42 млн и 16 млн. рублей соответственно. Медучреждения возводятся по нацпроекту «Здравоохранение».

В ФАПе общей площадью 106 кв. м. планируют разместить процедурный кабинет, совмещенный с прививочной, кабинет приема, помещение для хранения лекарственных средств, зону ожидания, санузел, котельную.

В амбулатории на 365 кв. м появятся детское и взрослое поликлинические отделения с разными входами. В детском будут кабинеты педиатра, процедурный, прививочный, картотека. Во взрослом предусмотрены помещения под регистратуру, кабинеты для приема терапевта, процедурный, прививочный, акушерский, смотровой, дневной стационар на две койки.

Здесь же расположится общий кабинет стоматолога, где будут принимать взрослых и детей.

При проектировании учтены принципы доступности для маломобильных граждан, предусмотрены пожарная сигнализация, система вентиляции.

ФАП в Рогозихе. Минздрав АК. ФАП в Рогозихе. Минздрав АК.

На данный момент готовность ФАПа составляет 70%, врачебная амбулатория построена наполовину. Объекты откроют двери для пациентов до конца года.

Сейчас жители сел получают медпомощь в приспособленных зданиях и с нетерпением ждут открытия новых, которые будут оснащены новым современным оборудованием и мебелью.

Амбулатория в Колыванском. Минздрав АК. Амбулатория в Колыванском. Минздрав АК.

«Наши специалисты обслуживают довольно большое количество населения, - рассказал главный врач Павловской ЦРБ Олег Агеев. - ФАП – более 870 жителей Рогозихи и более 200 жителей Красной Дубравы. Амбулатория – более 1100 жителей Колыванского, 210 – Арбузовки, 208 – Молодежного. В Колыванском медицинскую помощь им оказывают средние медицинские работники, в Рогозихе – фельдшер. Налажена выездная работа врачей».

Всего в 2023 году в Алтайском крае запланировано открытие девяти фельдшерско-акушерских пунктов, 4 врачебных амбулаторий. На их строительство из федерального и краевого бюджетов выделено 300 млн рублей.

Всего за время действия регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» до 2025 года в регионе построят 129 объектов первичного звена здравоохранения, в настоящее время построено 50.