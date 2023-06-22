Безопасную суточную дозу черешни назвал врач

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, сколько в день можно съесть черешни, чтобы не стало плохо. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист заявила, что безопасная суточная доза черешни - 300-400 грамм.

Врач объяснила, что в черешне содержатся сахара. На 100 грамм продукта приходится 10 грамм углеводов. По этой причине людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью советуют не злоупотреблять ягодой.

По калорийности в 100 грамм черешни содержится 50 килокалорий.

Макиша также посоветовала не съедать порцию в 300 грамм за раз, а разбить ее на несколько приемов пищи и употребить в течение дня.

Ранее о неожиданном свойстве клубники рассказали врачи-телеведущие.