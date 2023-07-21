Берегите мозги. Зачем в Алтайском крае увеличили количество "инсультных" коек

В Алтайском крае увеличили количество реанимационных коек, в помощь пациентам с нарушениями мозгового кровообращения и инфарктом миокарда стала доступнее в районах.

Помощь ближе

В Алтайском крае изменен подход к оказанию медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения и инфарктом миокарда, сообщает минздрав региона. Чтобы не терять драгоценное время, пациентов напрямую доставляют машинами скорой помощи в первичные сосудистые отделения.

Сегодня эту медицинскую помощь оказывают региональные и первичные сосудистые отделения в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Славгороде, Камне-на-Оби. Также запланировано открытие ПСО в Алейске, на базе Благовещенской ЦРБ, уже начаты подготовительные работы для их создания.

Чтобы приблизить высокотехнологичную медпомощь пациентам такого профиля, в двух межрайонных центрах в Бийске и Рубцовске выполняют рентгенэндоваскулярные вмешательства. Эту помощь получают не только жители городов, но и межрайонного округа. Тем самым сокращается время доставки экстренных пациентов, которых ранее приходилось доставлять в Барнаул.

Кроме того на «скорой» внедрена дистанционная передача электрокардиограмм (ЭКГ) от бригад службы «скорой медицинской помощи» в Алтайский краевой кардиологический диспансер, что помогает экстренно определить диагноз, а значит и правильно выстроить маршрутизацию пациента и своевременно начать лечение.

Реабилитация больных после инсульта значительно сокращает инвалидизацию. Анна Зайкова

На третьем месте

22 июля ежегодно отмечается Всемирный день мозга. Для его здоровья, как говорят врачи, важно сохранять высокий уровень умственной активности, больше двигаться, следить за давлением и своевременно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры.

Нарушения работы мозга могут быть весьма разнообразными: нервно-мышечные заболевания, эпилепсия, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, различные виды деменций, хроническая ишемия головного мозга и инсульт.

По статистике, в Алтайском крае ежегодно 6-8 тыс. человек переносят инсульт. Как причина смерти он занимает третье место в РФ после ишемической болезни сердца и онкологических заболеваний.

Инсульт – это нарушение кровообращения в головном мозге, вызванное закупоркой или разрывом сосудов. Три четверти всех случаев заболевания – ишемический инсульт. Это нарушение функций мозга вследствие затруднения или прекращения поступления крови к тому или иному отделу.

Вторая разновидность инсульта - геморрагический. Его еще называют нетравматическое внутримозговое кровоизлияние. Такие инсульты чаще заканчиваются смертью пациента.

Реабилитация больных после инсульта значительно сокращает инвалидизацию. Анна Зайкова

Давление в норме

Среди факторов развития инсульта есть те, что скорректировать нельзя: возраст, пол и наследственность. Чем старше человек, тем выше риск возникновения этого заболевания. Мужчины подвержены инсультам больше, чем женщины, при этом приступы случаются у них в более раннем возрасте, и в тех семьях, в которых инсульты уже случались.

К тем факторам, которые можно скорректировать, относится артериальная гипертензия. Если человек страдает высоким артериальным давлением, но не принимает лекарства, риск возникновения инсульта у него существенно выше.

Также среди факторов риска: сердечнососудистые заболевания, мерцательная аритмия, нарушения липидного обмена (высокий уровень холестерина), некомпенсированный сахарный диабет, гиподинамия, избыточная масса тела, заболевания свертываемости крови, вредные привычки - курение и алкоголь.

Врачи говорят, при инсульте не получится улыбнуться, поднять обе руки и повторить простую фразу. Если заметили такие симптомы у близких - сразу вызывайте скорую, есть всего несколько часов, чтобы спасти жизнь. Чем быстрее доставить пациента в первичный сосудистый центр, тем больше шансов на полноценную жизнь после выписки.