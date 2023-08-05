Барнаульцы стали чаще терять сознание в общественном транспорте

Случаи обмороков в барнаульских автобусах участились - за лето произошло 26 случаев, сообщает " КП на Алтае ".

Ситуация накаляется, разумеется, в жаркую погоду - люди не только теряют сознание, но и получают тепловые удары в транспорте.

Обычно в таких ситуациях людей пересаживают к открытому окну, дают воды и воздуха, чтобы пострадавшие пришли в себя.

Один из случаев произошел в автобусе №20 - людей был полный салон и даже больше, образовалась парилка, несмотря на открытые люки.

В какой-то момент послышался крик кондуктора: "Тормози" и слова, что девушке стало плохо.

Транспорт не доехал до остановки метров 100. Часть людей вышли, кто-то стоял рядом, кто-то пересаживался на трамвай.

Вскоре девушка пришла в сознание. Ее так же усадили у окна, дали воды. Автобус поехал дальше.

Автобус. Общественный транспорт. Водитель. unsplash.com

Водитель признается, что по инструкции следует вызвать скорую и ждать, пока приедут медики. Но пассажиры тут же возразили, сказав, что это не тот случай - все ведь обошлось.

В дорожном комитете Барнаула пояснили, что утвержденных правил для таких ситуаций нет. Однако все-таки порекомендовали, полагаясь на практику, что лучше вызвать скорую и передать пассажира им в руки.

Ни в коем случае не следует оказывать неквалифицированную медпомощь, поднимать или шевелить человека, если это не авария и не нужно остановить кровь.

Ранее барнаульцы пожаловались на водителей маршрута №65 за невнимательность к пассажирам и другим водителям.