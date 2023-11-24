Барнаульцы смогут бесплатно проверить свое здоровье

Этим займутся специалисты Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Барнаульцы смогут проверить работу сердца, мышечную силу рук. Также сдать анализы на определение уровня глюкозы и холестерина в крови, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, давление.
После этого врач-терапевт даст рекомендации.
Обследование будет проходить по адресу ул. Ползунова, 23 с 8:00 до 15:00. Записаться на бесплатный приём можно по телефону 8 (3852) 63-18-43.
С собой нужно взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.
Ранее сообщалось, что ВОЗ заинтересовалась очагами пневмонии у китайских детей.