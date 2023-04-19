Барнаульцев приглашают на бесплатное медицинское обследование

Специалисты краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики будут работать в ТРЦ «Праздничный».
Обследование пройдет с 10:00 до 15:00. В рамках него горожане смогут проверить уровень глюкозы в крови, работу сердца, мышечную силу рук.
Кроме того, врачи измерят внутриглазное и артериальное давление, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, а также индекс массы тела.
Доктора проконсультируют каждого и расскажут о профилактике заболеваний. Для прохождения необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Ранее крупная поликлиника поделилась результатами большого онкологического осмотра жителей Барнаула.