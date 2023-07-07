Барнаульский врач рассказал, как нырнуть, чтобы точно оказаться на операционном столе у нейрохирурга

Купание – одно из главных развлечений лета. И именно в это время года отделение нейрохирургии краевой больницы скорой помощи принимает пациентов, получивших тяжелые травмы при нырянии. Заведующий отделением Евгений Черданцев рассказал, к каким последствиям может привести ныряние в незнакомом месте и как можно предотвратить трагедию.

Люди забывают об элементарной безопасности и ныряют с разбега в неизвестных местах. Дно водоема может быть слишком мелким, там могут находиться камни, металлические предметы, затопленные деревья.

«Характерная травма ныряльщика – это перелом шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга вследствие резкого удара головой о дно, - рассказывает Евгений Черданцев. - Чаще всего повреждаются 4, 5 и 6 позвонки шейного отдела. При ударе о дно деформируется позвоночный канал. Костные фрагменты позвонков или смещение их тел приводят к травматизации или сдавливанию спинного мозга. При повреждении спинного мозга наступает паралич рук и ног, утрачиваются все виды чувствительности, останавливается дыхание».

Последствия таких травм весьма серьезны. Часто они заканчиваются гибелью пациента или инвалидностью 1 и 2 групп. При этом пациенты - в основном молодые активные люди в возрасте от 15 лет до 40. Ежегодно только в больницу скорой помощи с «травмой ныряльщика» поступает более 30 человек.

На тяжесть травмы влияет высота, с которой прыгают, глубина водоема, вес человека. Пациенты, как правило, нуждаются в экстренной оперативной помощи.

Медицина. Хирургия. ССО.

Евгений Черданцев говорит, что в клинике имеются все необходимые для лечения таких травм методы и средства – металлоконструкции и импланты для восстановления анатомического соотношения и опорной функции позвоночника.

«Мы делаем все, что в наших силах, но не всегда можем помочь человеку восстановиться, - констатирует врач. - Нередко пациенты, рискнувшие нырнуть в незнакомом месте, остаются парализованными. При повреждении спинного мозга нарушается связь головного мозга с туловищем. Как следствие, перестают двигаться руки, ноги, возникают проблемы с дыханием, пищеварением, страдают все органы человека».

Предотвратить трагедию просто - достаточно соблюдать элементарные правила: избегать купания в незнакомых местах. Если же очень хочется это сделать, то необходимо исследовать глубину и состояние дна прежде чем бросаться в воду. И, разумеется, не нырять пьяным.