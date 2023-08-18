19 августа
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Здоровье

Барнаульские хирурги освоили малоинвазивную операцию для питания паллиативных детей

В Алтайском крае около 250 детей нуждаются в паллиативной помощи.

Врачи. Алтайский край
Врачи. Алтайский край
Минздрав АК.

У таких детей нет шансов на полное выздоровление, но врачи могут облегчить боль и свести к минимуму неприятные процедуры. У них очень часто поражена нервная система, поэтому они не могут самостоятельно питаться.

Можно вшить трубку зонда в живот ребенку. Но у такой операции есть много противопоказаний, а также длительный период восстановления и не все больные могут его перенести, сообщают Вести Алтай.

В этом году хирурги детской горбольницы № 7 освоили новый метод малоинвазивной пункционной гастростомии. Такое вмешательство почти не травматично для ребенка. Уход за ребёнком становится проще и на следующий день он может отправляться домой.

В этом году такую операцию сделают еще 50 детям. Также отмечается, что возможно такие малоинвазивные вмешательства будут делать и тем, кто в результате серьезной травмы временно не может самостоятельно питаться.

Ранее плановые операции возобновили в Бийске после долгого перерыва.

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