Алтайские врачи рассказали, сколько крови «накачали» за год

В 2022 году в Алтайском крае донорами стали более 26 тыс. человек, заготовлено около 33 343,9 литров цельной крови, сообщает региональный минздрав. Донорская кровь, как уникальное лечебное средство, незаменима при переливании пострадавшим от ожогов и травм, при проведении сложных операций и при тяжелых родах.

Плановый режим

Компоненты крови переливают человеку во всех неотложных состояниях: в первую очередь — пациентам с серьезными травмами и большими кровопотерями и онкогематологическим больным. Донорскую кровь используют и при высокотехнологичных операциях на сердце. По данным ВОЗ, каждому третьему жителю планеты хотя бы один раз в жизни требуется переливание крови.

Служба крови Алтайского края заготавливает донорскую кровь в плановом режиме. Все медицинские организации получают компоненты крови в полном объеме.

Человек за раз сдает около 450 мл крови. Это стандартная доза, которая никак не повлияет на состояние его здоровья. Взрослый человек имеет от четырех до пяти литров крови. Донорская «отдача» в зависимости от веса тела, составляет всего 7−13% общего объема.

Из одной дозы в центре крови могут выделить отдельно компоненты — эритроциты, тромбоциты и плазму. Они будут предназначены для разных людей. Так что один донор спасает разом трех человек.

Факт Для того, чтобы полностью обеспечить всех, нужно, чтобы кровь ежедневно сдавали около 200 человек.

Анализы крови. unsplash.com

Компоненты крови

Плазма — это жидкая часть крови. В ней содержатся все клетки. Ее переливают тем, у кого есть проблемы со свертываемостью крови. Свежезамороженной плазмой также успешно лечили тяжелых больных с коронавирусом, чтобы предотвратить образование микросгустков крови и блокады микроциркуляции в органах.

Красные кровяные тельца переносят кислород по всему организму. Переливание их может понадобиться, если у пациента низкое содержание красных кровяных телец — анемия. Это может помочь уменьшить головокружение, одышку или слабость.

Тромбоциты помогают образовывать сгустки и останавливать кровотечение. Их переливают пациентам с тромбоцитопенией, которая чревата сильными кровотечениями во время операции или другой процедуры.

Тромбоциты и эритроциты (они наиболее востребованы) буквально в ближайшие дни после сдачи крови направятся в медучреждения, а плазма закладывается на длительное хранение.

Служба крови в Алтайском крае. Минздрав АК.

Какая группа

Люди с первой группой крови 0 (I) — универсальные доноры, их кровь можно переливать лицам с любой группой крови. Обладатели четвертой группы АВ (IV) относятся к категории универсальных реципиентов. Им можно переливать кровь любой группы.

Самая редакая группа крови — четвертая отрицательная — ею обладают только 2% населения Земли.

Врачи службы крови говорят, что в какой-то месяц самой востребованной может оказаться первая группа крови, в какой-то — вторая, но никакой четкой зависимости нет, так происходит по всей России.

В последние 20 лет доноры в Алтайском крае — это, в основном, студенты, рабочие, служащие и медработники. Родственники уже не привлекаются, резервов вполне хватает.

По словам врачей, 20−25% из тех, кто приходит сдавать кровь, делают это разово и больше не появляются. Однако остальные 75% становятся постоянными «помощниками», сдают кровь три раза в год и чаще, и это особенно ценят медики.

Служба крови в Алтайском крае. Минздрав АК.

Мороженое

В 2022 году в Центре крови внедрили технологию замораживания тромбоцитов. Она разработана московскими учеными-трансфузиологами, рассказала заместитель главврача Марина Попова. Это очень важно, потому что все компоненты крови — это скоропортящийся продукт. Особенно тромбоциты. Срок их годности — не более пяти дней.

После внедрения технологии криоконсервирования появилась возможность хранить тромбоциты до двух лет, а эритроциты и вовсе 10.

До этого врачам Службы крови приходилось работать в праздничные и выходные дни, потому что срок годности тромбоцитов не позволял делать большие перерывы в заготовке. Сейчас могут создать стратегический запас.

Клетки помещают в замкнутую пакет-систему с особыми растворами внутри. Тромбоциты остаются жизнеспособными даже при температуре хранения в -80С.

Этот гемокомпонент необходим при осложненных родах, травмах, онкологических заболеваниях. В ожидании концентрата хирурги-онкологи порой вынуждены переносить плановые операции.

Служба крови в Алтайском крае. Минздрав АК.

Куда идет кровь

Алтайская служба крови обеспечивает около 100 медучреждений края. Это не только больницы Барнаула, но и крупные учреждения Бийска и Рубцовска, а также организации, оказывающие специализированную, высокотехнологичную помощь — Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, краевая клиническая больница, краевой перинатальный центр, клиническая больница скорой помощи и другие. Здесь постоянно проводят сложные операции, и ни одна из них не обходится без донорской крови.

Специалисты работают не только стационарно в Барнауле, но и выезжают в далекие населенные пункты края.

Служба крови напоминает: донором может стать здоровый гражданин, который достиг 18 лет, весом более 50 кг. Мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год, женщины — не более четырех раз со дня первой донации.