Алтайские ученые разработали тест-систему, которая будет выявлять онкогенный ВПЧ

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — один из наиболее распространенных вирусов, поражающий эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Наибольшую опасность представляют онкогенные типы, способные вызывать рак.
Новосибирская компания "Имбиан Лаб" разрабатывает и производит медицинские тест-системы для диагностики различных заболеваний. Алайские учены предложили разработать прототип набора для определения онкогенных типов ВПЧ.
В итоге они создали тест-систему. Ученым осталось выяснить, насколько хорошо она работает и дает ли ложный результат.