Алтайские онкологи рассказали о пользе осенних пирогов

Осеннее изобилие овощей и фруктов позволяет приготовить множество вкусных и полезных блюд. Запекание как метод приготовления позволяет сохранить в овощах и фруктах максимум полезных веществ, и одновременно с этим нейтрализует ряд противопоказаний для некоторых категорий пациентов, - рассказала диетолог Алтайского онкологического диспансера Оксана Галкина.

В качестве примера врач приводит яблоки. Это ценный продукт для профилактики рака, в первую очередь опухолей толстой кишки, печени, легких и молочной железы. Яблоки содержат олигосахариды - вещества, которые в лабораторных условиях убивают почти половину всех раковых клеток толстой кишки человека.

Однако органические кислоты, содержащиеся в свежих плодах, могут усугубить состояние здоровья у пациентов с проблемами желудочно-кишечного тракта, в том числе тех, кто проходит химио- и радиотерапию и у кого по этой причине имеются повреждения слизистой оболочки кишечника.

«А вот печеные яблоки, напротив, очень хорошо усваиваются и не имеют никаких противопоказаний», - говорит Оксана Галкина.

Яблоки, фрукты, продукты. pixabay.com/

Также особенно вкусными и полезными будет пироги:

С клюквой и брусникой: эти ягоды помогают укрепить иммунитет, что особенно ценно в сезон простуд. С виноградом без косточек. Главное - не забудьте сократить количество сахара в таком пироге примерно на 20%, ведь виноград очень сладкий, а при сахарном диабете в свежем виде и вовсе противопоказан к употреблению. С разными видами капусты. С этим овощем готовят заливные, дрожжевые, слоеные и песочные пироги. Крестоцветные содержат глюкозинолаты – вещества, имеющие противораковые свойства. Самые изученные из них: индол-3-карбинол (его больше всего в брокколи) и сульфорафан (в цветной капусте). С морковью. В ней много каротина, она полезна для зрения и щитовидной железы. С тыквой. Пироги могут быть как сладкими, так и солеными - тыква хорошо сочетается с яблоками, грушами и с грибами. Этот овощ очень полезен при проблемах с поджелудочной железой, печенью и почками.

Тыква. freepik.com/jcomp

Оксана Галкина предложила также приготовить тыквенные кексы – рецепт многократно проверен на практике и единогласно одобрен всеми.

Мякоть тыквы – 200-250 г, сахар – 1 стакан, ванилин – пакетик, яйца – 3 шт., растительное масло -150 мл, разрыхлитель – 1 ч. л., соль - щепотка, мука – 250 г, сахарная пудра для украшения.

Тыкву натрите на самой мелкой терке. Яйца взбейте с сахаром добела. Добавьте в яйца тыкву, влейте растительное масло – перемешайте. Добавьте просеянную муку, соль, разрыхлитель, ванилин – перемешайте. Тесто получается консистенции густой сметаны.

Формочки смажьте маслом и заполните тестом примерно на 2/3. Выпекайте при 180 градусах примерно 20-30 минут. Попробуйте готовность зубочисткой, нужно, чтобы она была сухая. Готовые кексы украсьте сахарной пудрой.