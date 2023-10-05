Алтайские онкологи озвучили результаты осмотра жителей региона

Онкологи подвели итоги профилактической акции по диагностике опухолей головы и шеи: выявили три злокачественных новообразования и 18 предраковых патологий. Акция проходила в сентябре, принять в ней участие мог любой житель Алтайского края старше 18 лет.

На приеме врачи проводили весь необходимый комплекс диагностических процедур: визуальный осмотр, сбор анамнеза, при необходимости – дерматоскопию с помощью специального оборудования.

«Я узнала про акцию из соцсетей, сразу же позвонила и записалась: нужна была консультация краевого специалиста, - рассказала жительница Калманского района Лариса. - У меня две родинки которые постоянно травмируются. На голове - неудобно причесываться и в парикмахерской постоянно возникают неудобства, а на шее – то цепочкой цепляется, то внук пальчиками теребит. Врачи посоветовали убрать, чтобы не сколупнуть случайно и не вызвать этим больших проблем».

Всего на акцию записалось 146 человек. У троих были диагностированы злокачественные новообразования кожи и слизистой оболочки рта. Все они направлены на лечение в краевой онкодиспансер.

Еще у 18 человек в ходе акции были выявлены предраковые патологии – они получили направления на лечение и диспансерное наблюдение по месту жительства.

Голова человечка. СС0

Онкологи напоминают, что опухоли головы и шеи составляют около 20% всех злокачественных патологий, выявляемых в регионе ежегодно. Ранняя диагностика обусловливает успех лечения, а в некоторых случаях и полное выздоровление от болезни.

«Любая долго незаживающая «болячка» (дольше 1 месяца) – это повод показать ее врачу, - рассказала заведующая поликлиникой «Надежда» онкологического диспансера Татьяна Синкина. - Тем более, если налицо стабильное ухудшение ситуации: новообразование растет, кровоточит, зудит, болит, меняет свой цвет и очертания».

Врач также подчеркнула, что опухоли головы и шеи часто путают с опухолями головного мозга: «Это разные патологии. В общепринятой классификации к опухолям головы и шеи относятся опухоли полости рта и ротоглотки, гортани, полости носа и околоносовых пазух, щитовидной железы, слюнных желез, а также злокачественные новообразования любой области кожи головы».