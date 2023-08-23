25 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Алтайские биологи рассказали, опасно ли есть гигантские грибы

В Алтайском крае стали находить огромные грибы весом от одного килограмма. Биолог АлтГУ рассказал, чем могут быть опасны такие гиганты.

Гриб дождевик.
Гриб дождевик.
"Инцидент Барнаул"

Напомним, что ранее гриб дождевик весом в три кг нашли недалеко от Заринска. А еще один, который весил целых девять кг, вырос в селе Родино.

Кандидат биологических наук Наталья Сперанская рассказала, что гриб гигант - это лангермания гигантская. Она съедобная, но срывать ее нельзя, так как экземпляр занесен в Красную книгу.

Обычные большие грибы употреблять можно. Навредить могут только те, которые растут возле дорог, поскольку впитывают в себя газы. А если грибы нашли в лесу, то нет разницы, какого они размера.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость