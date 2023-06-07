Алтай попал в группу риска по радиоактивному облучению

Максимальные риски облучения радоном отмечаются в двух республиках Сибири — Алтае и Тыве. Повышенные риски отмечаются также в Иркутской области и Алтайском крае.

Облучение радоном в Сибири

Превышения гигиенического норматива по среднегодовой активности радона в помещениях жилых и общественных зданий зафиксированы Роспотребнадзором в 11 субъектах РФ. В том числе, в Сибирском федеральном округе — в республиках Алтай и Тыва, а также Иркутской области, Кузбассе и Алтайском крае.

Вместе с тем отмечается, что ни для одного региона России средняя доза природного облучения не превышает 10,0 мЗв/год и не является высокой. Чего нельзя сказать о содержании металлов в почве.

Барнаул. Опасная зона. Анна Зайкова, altapress.ru

Содержание металлов в сибирской почве

Пятикратное превышение нормы свинца фиксировалось в шести субъектах РФ. Половина таких регионов расположена в Сибири. Это Алтайский край, Кузбасс и Тыва.

Кроме того, в семи субъектах РФ отмечено пятикратное превышение концентрации меди. Из Сибирского федерального округа в число таких субъектов вошел один лишь Алтайский край.