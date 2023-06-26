Алла Пугачева сделала операцию в Израиле

Недавно певицу заметили на выступлении Максима Леонидова. На снимках Примадонна выглядела иначе. Верные поклонники Аллы Пугачевой обратили внимание на то, что она увеличила губы.
На фото эстеты косметологии заметили «губы-уточки» Пугачевой, пишет boda.su. И раскритиковали певицу за пользование услугами косметологов и пластических хирургов. Многие уверены — артистка должна показывать естественную внешность.
Ранее Пугачеву в Израиле лишили пособия из-за "слишком большой пенсии РФ". Она до сих пор получается пенсию в 55 тыс. рублей, несмотря на отъезд из России.
Такая сумма выходит с учетом различных надбавок, например, за звание народной артистки СССР.
Кроме того, Примадонна получает несколько тысяч рублей за свой вклад в ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС. Из-за того, что Израиль подписал с Россией соглашение о финансовой прозрачности, включая банковские реквизиты, Пугачева не может получать получать там пособия для пенсионеров в размере 800 долларов - примерно 64,5 тыс. рублей по нынешнему курсу.