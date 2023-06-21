22 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Актера фильма "Бой с тенью" Никиту Зверева экстренно госпитализировали

Актер потерял сознание после спектакля в московском театре, пишет Mash.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Как рассказали в сообществе, сразу после постановки актер пошел в магазин. Там он потерял сознание и упал в судорогах.

Врачи скорой помощи зарегистрировали у него кратковременные потери памяти. Актер после инцидента некоторое время не мог вспомнить, отыграл ли спектакль.

Никиту Зверева экстренно госпитализировали. Предварительной причиной стало переутомление. В последний месяц он мало спал и испытывал трудности с давлением. Сейчас Зверев в больнице.

Ранее неожиданно умер актер из популярного детективного сериала. Михаил Ложкин ушел из жизни в возрасте 36 лет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость