14 июня
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Туризм

В Госдуме хотят создать аналог Пушкинской карты для бесплатных путешествий по РФ

В Государственной думе РФ предложили ввести карту для бесплатных поездок внутри страны. Использовать ее смогут молодые люди от 18 до 22 лет, пишет ТАСС.

Туризм. Путешествие.
Туризм. Путешествие.
СС0

Депутат Борис Чернышов заявил, что карта "Прекрасная Россия" будет работать также, как и Пушкинская карта.

Такой картой можно будет оплачивать экскурсии, туры и круизы. Кроме того, бесплатными для молодежи станут билеты на транспорт, услуги некоторых гостиниц и хостелов.

По мнению депутата, оптимальный ежегодный лимит на карте составит около 30 тыс. рублей. Также важным дополнением станет то, что средства, не потраченные за год, сгорать не будут.

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