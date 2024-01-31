1 февраля
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Туризм

Таиланд потратит 270 млн бат на продвижение старейшего фестиваля страны

В Таиланде запросили 270 млн бат (678 млн рублей) на рекламу и продвижение фестиваля Сонгкран. Об этом пишет "Реальный Таиланд".

Пхукет.
Пхукет.
СС0

Отмечается, что фестиваль Сонгкран является одним из важнейших событий для всей страны. При этом в текущем году он может принести около 35 млрд бат экономике страны.

Мероприятие нуждается в хорошей рекламе. Также средства направят на организацию развлечений.

Реклама начнется уже в феврале, а к середине апреля люди начнут закупать водные пистолеты и с нетерпением ждать праздника.

Справка

Сонгкран — это один из старейших фестивалей Таиланда. Он знаменует смену года по древнеиндийскому астрологическому календарю.

В это время солнце переходит из созвездия Рыб в созвездие Овна, а также смену времени года.

Ранее сообщалось, что опасные комары в туристической стране покусали россиян и испортили им отдых.

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