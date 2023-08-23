Солевые ванны, камыши и черти. 7 «диких» и красивых озер Алтайского края, которые стоит увидеть

Кулундинское озеро,
Благовещенский район
Самое большое соленое озеро Алтайского края. Его еще называют алтайским морем — диаметр водоема около 35 км. Песчаный берег Кулундинского местами покрыт тростником, есть на нем и песчаные островки. Если захочется искупаться, стоит отойти подальше от берега, потому что озеро неглубокое — всего 5 метров в глубину.
Озеро Степной ключ,
Табунский район
Пока все на Яровом, те, кому там места не хватило, могут отдохнуть в уединении на озере Степной ключ. Это горько-соленый водоем, его площадь примерно 3 кв. км.
Озеро Чертово,
Тальменский район
Чертово — уютное и действительно дикое озеро, окруженное лесом со всех сторон. Его считают одним из самых красивых в Тальменском районе. Если надумаете искупаться, будьте осторожны: дно достаточно резко уходит вглубь, и по местной легенде, там вас может схватить «черт».
Водопад Аврора,
Чарышский район
Водопад Аврора не слишком-то известен, но очень красив. И окружающий его ландшафт напоминает швейцарские Альпы: там скальные выступы причудливой формы, лес на склонах гор и бескрайние луга, которые простираются за ними.
Озеро Озерное,
Чарышский район
На Озерном до сих пор редко кто бывает, хотя маршрут к нему прост даже для неподготовленных туристов. И хотя к Озерному придется пробираться горными тропами, оно того стоит.
Озеро Белое,
Курьинский район
В Белом озере кристально-чистая вода, и оно окружено невероятным видом на горы и луга. На побережье — круглая галька и мелкий песок, а в центре озера находится остров из гранитных скал с елями и кустарниками. На этом острове, по легенде, Анкифий Демидов печатал монеты втайне от императрицы Елизаветы Петровны.
Озеро Куричье,
Ключевской район, урочище Касалгач
Озеро Куричье очень атмосферное: здесь заросли камыша на южной стороне и песчаные дюны — на восточной. Водоем неглубокий — всего 0,7 м, и соленый: на водной глади можно полежать. Куричье сохраняет рачка артемию, а в особо жаркие летние сезоны практически полностью пересыхает.