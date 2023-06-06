Самый большой сибирский отель премиум-класса открылся на Алтае.

В Республике Алтай открылся самый большой пятизвездочный отель в Сибири, сообщили власти региона.

Отель общей площадью около 56 тыс. кв. м имеет 300 номеров. Также на территории есть два ресторана, спа, детский досуговый центр и конференц-центр.

По мнению региональной власти, развитие комплекса создает новые рабочие места и обогащает регион налоговыми поступлениями в бюджет.

"Развитие комплекса способствует устойчивому развитию Республики Алтай как одного из ведущих туристических центров страны", — отметили в региональной администрации.

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