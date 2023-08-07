Российский министр хочет превратить «Белокуриху Горную» в «Бирюзовую Катунь»

«Белокуриха Горная» может получить статус особой экономической зоны (ОЭЗ). О том, что обсуждение этого вопроса ведется, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе рабочего визита на Алтай 5 августа.

Бирюзовая Белокуриха

По словам министра, в Белокурихе можно сделать «хороший системный проект». Он уточнил, что речь идет не о создании здесь отдельной ОЭЗ, а о включении территории в уже существующую зону «Бирюзовая Катунь», но под другим брендом.

Максим Решетников,

глава Минэкономразвития РФ:

Географически, может быть, и далековато, но с другой стороны, для сибирских просторов 1,5-2 часа это время вполне доступное.

Он также отметил, что присвоение «Белокурихе Горной» статуса ОЭЗ позволит решить, в том числе, вопросы, связанные со строительством здесь новых объектов. В ОЭЗ для этого предусмотрен особый порядок, в частности, там меньше природоохранных требований.

Максим Решетников (в центре). Антон Червяков.

Президент дает «добро»

Накануне визита Максима Решетникова на Алтай президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в закон об ОЭЗ, которые предусматривают, в частности, существенное сокращение сроков и упрощение бюрократических процедур, связанных с присвоением статуса резидента. Если раньше это занимало 40 дней, то теперь будет занимать 15.

С другой стороны, ужесточается ответственность за выполнение инвестором взятых на себя обязательств. Министр отметил, что это сделано для того, чтобы инвесторы, взявшие под строительство землю с подведенными коммуникациями, в конечном итоге в какие-то разумные сроки все же построили запланированные объекты, а не сидели и не ждали «чего-то там».