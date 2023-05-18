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Туризм

Прямой рейс до Казани появится из Барнаула

Авиакомпания Nordwind расширит географию полетов из Барнаула с 29 мая и запустит прямые рейсы по маршруту Казань-Барнаул-Казань.

В аэропорту Барнаула.
В аэропорту Барнаула.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Вылеты будут происходит дважды в неделю - по понедельникам и пятницам, на воздушных судах Boeing 737-800 и Airbus A321, сообщают на сайте барнаульского аэропорта.

Вылет из Казани будет в 00:30 ночи, прилет в Барнаул - в 7:40 утра.

Обратный вылет из Барнаула произойдет в 8:50 утра, а приземление в Казани - в 8:15. Все время указано в местном часовом поясе.

Время в пути - 3 часа 25 минут. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 8,6 тыс. рублей без багажа, но с ручной кладью до 10 кг. С багажом - от 11,1 тыс. рублей.

А чем заняться в Казани на выходных и почему стоит посетить этот исторический город - можно почитать в материале altapress.ru. В нем мы составили путеводитель со знатными местами, ценами и личными впечатлениями.

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