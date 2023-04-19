20 апреля
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Туризм

Пепинка с чагой и секретная группа. Чем удивят гостей фестиваля «Цветение маральника» на Бирюзовой Катуни

В первый день больших выходных жители и гости Алтайского края в 10-й юбилейный раз соберутся, чтобы посмотреть на прекрасные цветы маральника и отлично провести время. Впервые мероприятие будет продолжаться десять часов — в честь юбилея запланирована зрелищная вечерняя программа. О том, какие сюрпризы приготовили гостям организаторы фестиваля — в материале altapress.ru.

"Цветение маральника" 2022.
"Цветение маральника" 2022.
Ирина Пергаева.

Что будет происходить на сценах фестиваля?

На фестивале «Цветение маральника» 29 апреля будут работать сразу три сцены и более 10 тематических площадок.

В зоне алтайского гостеприимства установят сцену для талантов из городов и районов края. На стационарной сцене выступят творческие коллективы вузов региона, пройдет парад моделей агентства «Стиль», а с 16 до 19 часов для гостей пройдет дискотека 80-х.

Главная сцена фестиваля расположится у автомобильного кольца и начнет работу с 13 часов. Первым на главной сцене выступит Барнаульский духовой оркестр, который исполнит известные советские шлягеры, голливудские хиты, джазовые импровизации, а также популярные саундтреки из видеоигр. Позже оркестр на сцене сменит солистка Ольга Семенова.

В 14:45 по центральной аллее к главной сцене пройдут участники фестиваля — представители городов и районов, ремесленники и товаропроизводители, а также творческие коллективы края.

В 15 часов начнется церемония открытия фестиваля «Цветение маральника» с участием барабанщиков Big Drumma Show, знакомых публике по выступлению в 2022 году. В честь юбилея фестиваля они приготовили новую получасовую серию «взрывов» звука, ритма и цвета.

&quot;Цветение маральника&quot; 2022.
«Цветение маральника» 2022.
Ирина Пергаева.

Следом выступит кавер-группа «Фогель&Ко», которая предваряет выступление хедлайнера фестиваля — популярной российской группы, название которой пока держится в секрете. Завершится фестиваль фейерверком в 21.00.

Чем удивят ремесленники из районов?

Традиционно на «Цветении маральника» обустроят сельское подворье. Здесь уникальные промыслы продемонстрируют сразу несколько районов края.

  • Чарышский район привезет охотничьи трофеи, изделия старинного промысла, продукцию мараловодческих хозяйств.
  • Кумандинская община Солтонского района будет угощать пирогами, варениками с национальным колоритом, научит готовить талкан, споет частушки и покажет танцы народа-«лебедя».
  • Солонешинский район похвалится знаменитыми на весь мир древностями — у них можно будет сделать селфи на стоянке первобытного человека и познакомиться с археокомплексом «Денисова пещера».
  • Быстроистокский район оформит фотозону «Дом Валерия Золотухина».
  • Советский район приглашает на рукодельный мастер-класс и ярмарку семейной пасеки.
&quot;Цветение маральника&quot; 2022.
«Цветение маральника» 2022.
Ирина Пергаева.
  • Смоленский район угостит блюдами кухни староверов и устроит продажу крафтовых сыров «Солоновкино». Звонкие голоса «Верхнеобских ребят» станут музыкальным оформлением фотозоны «С легким паром!» от музея Михаила Евдокимова.
  • Выставку Заринского района «Тайны Причумышья» будет открывать сама Екатерина I.
  • Марийцы, казаки и русичи из Змеиногорского района познакомят гостей с национальной кухней и традиционным фольклором. Гид «Змеиногорочки» проведет мини-экскурсию для туристов — от горнозаводского прошлого до популярных фестивалей в Горной Колывани.
  • Завьяловский район будет угощать гостей фирменной ухой, плюшками и шаньгами.
  • Ремесленники Завьяловского района представят брендовые сувениры и проведут мастер-классы.
&quot;Цветение маральника&quot; 2022.
«Цветение маральника» 2022.
Ирина Пергаева.
&quot;Цветение маральника&quot; 2022.
«Цветение маральника» 2022.
Ирина Пергаева.
&quot;Цветение маральника&quot; 2022.
«Цветение маральника» 2022.
Ирина Пергаева.

Ярмарка ремесленников в этом году займет две площадки. Всего на фестивале товары ручной работы представят 45 мастеров, отобранных из более полутора сотен заявок.

Группа ремесленников разложит свои творения в шатрах недалеко от стационарной сцены. Там же будет проводить творческие занятия Ассоциация Мастеров народных художественных промыслов и ремесел республики Алтай. Они научат гостей фестиваля плести пояса и коврики, делать из пчелиного воска декоративные свечи, а из тканей — уютных игрушечных совят. Часть мастер-классов будут бесплатными, а продолжаться они будут целый день, сменяя друг друга.

&quot;Цветение маральника&quot; 2022.
«Цветение маральника» 2022.
Ирина Пергаева.

Чем будут угощать гостей?

Подкрепиться можно будет в гастрономической деревне. Здесь будут представлены как сезонные блюда локальной кухни от лучших ресторанов и кафе региона, так и традиционные для стритфуда шашлыки и плов. Для удобствам гостям предложат расположиться с угощениями на большом фудкорте.

Среди предлагаемых блюд найдется место и необычным для большинства гостей кундюбков на крапивном тесте, плов с лопухом и нутом на телячьих ребрах, зефир из яблока пипинка с чагой и многим другим.

Организаторы обещают, что еды на фестивале будет много и на любой вкус, ведь его гостей придется поддерживать до позднего вечера, чтобы у них были силы посмотреть фееричный финал торжества.

Будет два заезда на площадку «Бирюзовой Катуни» на личном автомобиле. Один мост — платный, второй в районе села Соузга — бесплатный.

&quot;Цветение маральника&quot; 2022.
«Цветение маральника» 2022.
Ирина Пергаева.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный. Площадки начнут работу в 12 часов.

Если возможности добраться на личном транспорте нет, то организаторы предлагают воспользоваться трансфером от туристических компаний. Так, доставку на фестиваль организуют из Барнаула, Бийска, Белокурихи и Заринска. Подробности можно узнать на сайте фестиваля.

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