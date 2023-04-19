Пепинка с чагой и секретная группа. Чем удивят гостей фестиваля «Цветение маральника» на Бирюзовой Катуни

В первый день больших выходных жители и гости Алтайского края в 10-й юбилейный раз соберутся, чтобы посмотреть на прекрасные цветы маральника и отлично провести время. Впервые мероприятие будет продолжаться десять часов — в честь юбилея запланирована зрелищная вечерняя программа. О том, какие сюрпризы приготовили гостям организаторы фестиваля — в материале altapress.ru.

Что будет происходить на сценах фестиваля?

На фестивале «Цветение маральника» 29 апреля будут работать сразу три сцены и более 10 тематических площадок.

В зоне алтайского гостеприимства установят сцену для талантов из городов и районов края. На стационарной сцене выступят творческие коллективы вузов региона, пройдет парад моделей агентства «Стиль», а с 16 до 19 часов для гостей пройдет дискотека 80-х.

Главная сцена фестиваля расположится у автомобильного кольца и начнет работу с 13 часов. Первым на главной сцене выступит Барнаульский духовой оркестр, который исполнит известные советские шлягеры, голливудские хиты, джазовые импровизации, а также популярные саундтреки из видеоигр. Позже оркестр на сцене сменит солистка Ольга Семенова.

В 14:45 по центральной аллее к главной сцене пройдут участники фестиваля — представители городов и районов, ремесленники и товаропроизводители, а также творческие коллективы края.

В 15 часов начнется церемония открытия фестиваля «Цветение маральника» с участием барабанщиков Big Drumma Show, знакомых публике по выступлению в 2022 году. В честь юбилея фестиваля они приготовили новую получасовую серию «взрывов» звука, ритма и цвета.

«Цветение маральника» 2022. Ирина Пергаева.

Следом выступит кавер-группа «Фогель&Ко», которая предваряет выступление хедлайнера фестиваля — популярной российской группы, название которой пока держится в секрете. Завершится фестиваль фейерверком в 21.00.

Чем удивят ремесленники из районов?

Традиционно на «Цветении маральника» обустроят сельское подворье. Здесь уникальные промыслы продемонстрируют сразу несколько районов края.

Чарышский район привезет охотничьи трофеи , изделия старинного промысла , продукцию мараловодческих хозяйств.

изделия старинного промысла продукцию мараловодческих хозяйств. Кумандинская община Солтонского района будет угощать пирогами , варениками с национальным колоритом , научит готовить талкан , споет частушки и покажет танцы народа-«лебедя».

варениками с национальным колоритом научит готовить талкан споет частушки и покажет танцы народа-«лебедя». Солонешинский район похвалится знаменитыми на весь мир древностями — у них можно будет сделать селфи на стоянке первобытного человека и познакомиться с археокомплексом «Денисова пещера».

Быстроистокский район оформит фотозону «Дом Валерия Золотухина».

Советский район приглашает на рукодельный мастер-класс и ярмарку семейной пасеки.

«Цветение маральника» 2022. Ирина Пергаева.

Смоленский район угостит блюдами кухни староверов и устроит продажу крафтовых сыров «Солоновкино». Звонкие голоса «Верхнеобских ребят» станут музыкальным оформлением фотозоны «С легким паром!» от музея Михаила Евдокимова.

Выставку Заринского района «Тайны Причумышья» будет открывать сама Екатерина I.

Марийцы , казаки и русичи из Змеиногорского района познакомят гостей с национальной кухней и традиционным фольклором. Гид «Змеиногорочки» проведет мини-экскурсию для туристов — от горнозаводского прошлого до популярных фестивалей в Горной Колывани.

казаки и русичи из Змеиногорского района познакомят гостей с национальной кухней и традиционным фольклором. Гид «Змеиногорочки» проведет мини-экскурсию для туристов — от горнозаводского прошлого до популярных фестивалей в Горной Колывани. Завьяловский район будет угощать гостей фирменной ухой , плюшками и шаньгами.

плюшками и шаньгами. Ремесленники Завьяловского района представят брендовые сувениры и проведут мастер-классы.

«Цветение маральника» 2022. Ирина Пергаева. «Цветение маральника» 2022. Ирина Пергаева. «Цветение маральника» 2022. Ирина Пергаева.

Ярмарка ремесленников в этом году займет две площадки. Всего на фестивале товары ручной работы представят 45 мастеров, отобранных из более полутора сотен заявок.

Группа ремесленников разложит свои творения в шатрах недалеко от стационарной сцены. Там же будет проводить творческие занятия Ассоциация Мастеров народных художественных промыслов и ремесел республики Алтай. Они научат гостей фестиваля плести пояса и коврики, делать из пчелиного воска декоративные свечи, а из тканей — уютных игрушечных совят. Часть мастер-классов будут бесплатными, а продолжаться они будут целый день, сменяя друг друга.

«Цветение маральника» 2022. Ирина Пергаева.

Чем будут угощать гостей?

Подкрепиться можно будет в гастрономической деревне. Здесь будут представлены как сезонные блюда локальной кухни от лучших ресторанов и кафе региона, так и традиционные для стритфуда шашлыки и плов. Для удобствам гостям предложат расположиться с угощениями на большом фудкорте.

Среди предлагаемых блюд найдется место и необычным для большинства гостей кундюбков на крапивном тесте, плов с лопухом и нутом на телячьих ребрах, зефир из яблока пипинка с чагой и многим другим.

Организаторы обещают, что еды на фестивале будет много и на любой вкус, ведь его гостей придется поддерживать до позднего вечера, чтобы у них были силы посмотреть фееричный финал торжества.

Будет два заезда на площадку «Бирюзовой Катуни» на личном автомобиле. Один мост — платный, второй в районе села Соузга — бесплатный.

«Цветение маральника» 2022. Ирина Пергаева.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный. Площадки начнут работу в 12 часов.

Если возможности добраться на личном транспорте нет, то организаторы предлагают воспользоваться трансфером от туристических компаний. Так, доставку на фестиваль организуют из Барнаула, Бийска, Белокурихи и Заринска. Подробности можно узнать на сайте фестиваля.