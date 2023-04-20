Куда можно полететь на майские праздники из Барнаула и по каким ценам

Майские праздники — лучшее время для весенних путешествий. Altapress.ru решил разобраться, куда можно отправиться из Барнаула и во сколько обойдется перелет туда и обратно.

Самыми привлекательными будут билеты с прямым рейсом из Барнаула эконом-класса туда и обратно с 29 апреля по 10 мая. Такой рейс есть до Москвы, перелет осуществляет компания «Аэрофлот».

Цена билетов на одного взрослого до Москвы на период майских праздников составляет от 16 до 22 тыс. рублей. Самые выгодные билеты у компании «Победа» — 16 тыс. рублей.

Авиарейсы Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова

Билеты до культурной столицы России — Санкт-Петербурга — стоят чуть дороже. Прямых рейсов здесь не так много. Из Барнаула до Петербурга можно долететь компанией NordWind за 26 тыс. рублей.

Остальные компании осуществляют рейсы с пересадкой в Москве. Стоимость билетов начинается от 24 тыс. до 30 тыс. Самые выгодные цены предлагает «Аэрофлот» — 24,4 тыс. рублей.

Цены билетов Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова Цены билетов Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова Цены билетов Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова

Погулять по историческим местам и полюбоваться европейской архитектурой можно и в Калининграде. Билеты до бывшего Кенигсберга стоят немало — от 27 до 38 тыс. рублей.

Самую низкую цену предлагает Ural Airlines — 27 тыс. рублей. Все рейсы с пересадкой в Москве.

Цены билетов Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова Цены билетов Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова

Если хочется понежиться на теплом солнышке, то стоит отправляться в Сочи. Можно отдохнуть в самом городе или отправиться дальше на автобусе — в Абхазию, Геленджик, Туапсе.

Прямых рейсов нет, все самолеты осуществляют пересадку в Москве. Цена билетов начинается от 28 до 35 тыс. рублей. Самое выгодное предложение у S7 Airlines — 28,2 тыс. рублей.

Цены билетов Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова

А вот самые дорогие билеты — до Казахстана. Если лететь с пересадкой до столицы страны — Астаны, то билеты обойдутся в 45 — 70 тыс. рублей. «Эконом-лайт» будет стоить 45,6 тыс. рублей, а «Эконом-Максимум» — 71 тыс. рублей.

Долететь до аэропорта Алматы будет еще дороже — 58,7 тыс. рублей. И это еще самое дешевое предложение! Рейс «Эконом Оптимум» от компании «Аэрофлот» стоит 80 тыс. рублей.