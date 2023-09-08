Как новая лестница в Денисову пещеру заставила строителей «одичать», а туристов и ученых – потеть и радоваться

Старую лестницу у Денисовой пещеры в Алтайском крае заменили. Под пристальным вниманием археологов строители, почти как древние люди, несли на себе детали к памятнику и вручную собирали новую конструкцию. Как это было, чем теперь необычен путь ко всемирноизвестному памятнику и ограничатся ли одной лестницей – расскажем в материале altapress.ru.

Испытание запретом

Территория у Денисовой пещеры – особо охраняемая зона. Поэтому и строительство новой лестницы было особым.

Здесь нельзя использовать технику. Автокран, размещенный на асфальтированной дороге, доставал только до грунтовой площадки на полпути к пещере. Строители переносили металл и древесину на своих плечах.

Самую тяжелую деталь – металлическую балку длиной 7,5 метров и весом 250 кг – несли четыре человека.

Конструкция лестницы также особенна – никаких опор, уходящих в землю. Все стоит на поверхности земли на фундаментных подушках с плавающими домкратами. Последние позволяют регулировать объект при усадке, хождении грунта и т.д.

Токарные работы, подушки, домкраты делали в цехе в Белокурихе. Остальные детали создавали на месте, чтобы сразу «подогнать» объект под рельеф.

Археологам пришлось попотеть. Они внимательно следили за работой и даже сами выровняли грунт в пещере, не доверив ценный культурный слой строителям.

Новая лестница в Денисову пещеру. Екатерина Карзова

Лестницу возводили с 13 июля по 6 сентября, в это время пещеру официально закрыли для посещения. Но не всех это останавливало.

«Конечно, у нас было задание туристов не пускать. Но все равно пробирались», - сказал директор подрядной организации «Авангард-сервис» Андрей Мякишев.

По оценке строителей, лестница простоит не менее 50 лет.

Без урона

«Можно было не строить: мы вездеходы – везде пройдем», - шутит Михаил Шуньков, доктор исторических наук, заведующий отделом археологии каменного века СО РАН. 33 года и три месяца он работает в пещере.

Михаил Шуньков. Новая лестница в Денисову пещеру. Екатерина Карзова

Вместе со своей командой в 1990-х годах построил не только предыдущую лестницу, но и лагерь археологов: от летних фанерных домиков до коттеджей с горячей водой, вертолетную площадку.

Ученый оценил новый объект, по которому ему самому не один год еще придется подниматься: «Главное, что конструкция крепится к стене: никакого урона культурному слою нет, мы можем продолжать вести раскопки под площадкой. Эстетично, легко. Пять с плюсом».

Старую лестницу разобрали и бережно оставили храниться в лагере под навесом. Часть пойдет на дрова, часть – на археологические нужды.

«Может, высокопарно говорю, но Денисова пещера – достояние всего человечества. Люди должны знакомиться с ней. Мы никогда не закрываем объект для посещения, всегда открыты для общения, в глубине души это приятно. Хотя труд археолога очень кропотлив – любит тишину и покой», - сказал Михаил Шуньков.

Новая лестница в Денисову пещеру. Екатерина Карзова

Новые «магниты» к пещере

Как отметил глава района Александр Воронов, новая лестница безопасна для туристов. На ней есть смотровые площадки, на которых можно передохнуть.

«Не планируем брать деньги за посещение. Нам приятно, что люди просто приедут и посмотрят на природу. Чем их больше, тем лучше развивается туризм», - сказал Воронов.

Для более интенсивного развития необходимо построить асфальтированную дорогу к границе с Республикой Алтай, считает глава региона. Для этого нужно дополнительное финансирование.

Кроме того, вызвать еще больший интерес к памятнику может помочь его новый статус. Сейчас решают вопрос о внесении пещеры в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Главная цель – сохранить памятник, чтобы все могли наслаждаться его красотой, - сказал Александр Воронов. - Это гордость, что здесь нашли такого необычного человека. Как еще губернатор Карлин говорил: «Это наш, алтайский». Добавлю: наш – солонешенский».

Александр Воронов. Новая лестница в Денисову пещеру. Екатерина Карзова

Летом в Денисову пещеру можно прийти с экскурсией. В любое время для посещения открыты двери районного краеведческого музея, где хранят найденные объекты.

«Самые важные находки увезли в Новосибирск, но в будущем надеемся, что часть вернут в новый хороший музей, который хотим открыть вблизи пещеры – такие планы есть», - сказал глава района.

25 тыс. организованных туристов приезжают в Денисову пещеру ежегодно. По оценке руководства района, самостоятельных – не меньше.

С чего все началось

Напомним, что новая лестница появилась благодаря проекту общественного фонда Денисова пещера, куда вошли ученые института археологии и этнографии СО РАН, АлтГУ, руководство компании «Курорт Белокуриха» и представители правительства.

Новая лестница в Денисову пещеру. Екатерина Карзова

На протяжении трех лет фонд продвигал идею туристического развития территории: выпускал газеты и книги, рассказывали об археологических открытиях на форумах и выставках. Для этого даже сшили костюм денисовца, в котором и демонстрировали копии найденных артефактов: браслета и иглы.

«Как говорит Шуньков, Денисова пещера – достояние человечества. Мы хотим, чтобы о ней знали все», - сказал член попечительского совета и замдиректора компании «Курорт Белокуриха» Олег Акимов.

Ожидание и реальность

Год назад идею по благоустройству представили губернатору края. Получив грант и финансирование, провели дорогие, но важные историко-культурную экспертизу, геологические работы, геодезию, создали эскизную и проектную работу.

Кстати, последние друг от друга заметно отличаются. В эскизах новосибирских архитекторов новая лестница была весьма футуристичной: белой, со стеклянными элементами, раздваивающейся.

Визуализация проекта развития территории Денисовой пещеры. Фонд "Денисова пещера". Визуализация проекта развития территории Денисовой пещеры. Фонд "Денисова пещера".

Однако контролирующим органам такой смелый подход не пришелся по душе – перед командой проектировщиков поставили задачу сделать объект таким, чтобы он не слишком резко выбивался из природного ландшафта.

Поэтому в качестве основного материала и выбрали лиственницу – эстетичный и надежный вариант.

В проект добавили небольшой деревянный домик для экскурсоводов на нижней площадке рядом с автомобильной дорогой.

Еще одно расхождение планов и реальности: сейчас между указанным домиком и входным узлом перед пещерой есть небольшая поляна под уклоном. По задумке, ее должны были также занять лестницей. Как рассказали архитекторы, ученые попросили от идеи отказаться: это место они еще не исследовали.

Новая лестница в Денисову пещеру. Екатерина Карзова

То же касается и «второго крыла», у другого выхода сквозной пещеры – его также решили не строить.

При приемке отметили небольшие огрехи, которые намерены вскоре исправить. Например, не достает пары ступенек до дороги из-за чего лестница слегка «повисает» над землей.

Новые горизонты

Все это лишь первый этап благоустройства. Впереди – после получения нового гранта – работы в самой пещере. Там, например, нужно заменить настилы. Ждут благоустройства участки около дороги и прилегающая территория.

Неподалеку от пещеры, вне строго охраняемых участков должны появиться тропы и инфраструктура, в том числе санитарная.

«Сначала отчитаемся по первому проекту в начале октября. Подадим новую заявку – далее все зависит от правительства. Надеемся на его поддержку», - сказал Олег Акимов.

В перспективе – создание комплекса для познавательного туризма в окрестностях памятника. В него войдет палеопарк, воссоздающий мир денисовца, рестораны, гостиницы и прочее.

Визуализация проекта развития территории Денисовой пещеры. Фонд "Денисова пещера" Визуализация проекта развития территории Денисовой пещеры. Фонд "Денисова пещера" Визуализация проекта развития территории Денисовой пещеры. Фонд "Денисова пещера". Визуализация проекта развития территории Денисовой пещеры. Фонд "Денисова пещера".

Для ученых базе СО РАН планируют открыть выставочный зал. А еще обустроить площадку для археологов на реке Ануй так, чтобы туристы, не мешая ученым, могли узнать, как происходят настоящие открытия.

Сейчас «Курорт Белокуриха» активно разрабатывает туристические маршруты, которые можно совместить с посещением пещеры. Сейчас, например, изучают путь к Бащелакскому хребту, горе Будачихе и озеру Потаенному.