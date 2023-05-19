21 мая
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Туризм

Еще одна российская авиакомпания получила разрешение на полеты в Грузию

Российская авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты в Грузию сразу из двух городов. Об этом сообщает ТАСС.

Грузия.
Грузия.
ССО.
1
Как будут летать самолеты Red Wings в Грузию?

Самолеты Red Wings будут летать по воздушным маршрутам Сочи - Тбилиси - Сочи и Москва - Кутаиси - Москва.

Авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза, уточняют в ведомстве.

Соответствующее разрешение на полеты авиакомпания получила 18 мая от агентства гражданской авиации.

2
Когда начнут летать самолеты?

Самолеты Red Wings начнут летать со 2 июня.

Они будут выполнять чартерные рейсы трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.

Самолет Red Wings.
Самолет Red Wings.
flyredwings.com
3
Сколько стоят билеты?

На данный момент цена билетов неизвестна.

Билеты их коллег - авиакомпании "Азимут" - стоят 26,6 тыс. рублей в одну сторону, согласно данным "Ависаейлс". Это первая компания, которая получила разрешение на прямые полеты в Грузию.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways также осуществляет прямые полеты в Москву. Их билеты стоят 29,6 тыс. рублей в одну сторону.

4
Как можно полететь в Грузию сейчас?

Сейчас прямые рейсы до Грузии осуществляет только авиакомпания "Азимут" из Москвы. Остальные компании вынуждены совершать пересадки в Ереване.

О том, как полететь в Грузию прямо из Барнаула, а также Новосибирска и Москвы, altapress.ru рассказал в своем материале.

Грузия.
Грузия.
ССО.
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