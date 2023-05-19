Еще одна российская авиакомпания получила разрешение на полеты в Грузию

Самолеты Red Wings будут летать по воздушным маршрутам Сочи - Тбилиси - Сочи и Москва - Кутаиси - Москва.
Авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза, уточняют в ведомстве.
Соответствующее разрешение на полеты авиакомпания получила 18 мая от агентства гражданской авиации.
Самолеты Red Wings начнут летать со 2 июня.
Они будут выполнять чартерные рейсы трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.
На данный момент цена билетов неизвестна.
Билеты их коллег - авиакомпании "Азимут" - стоят 26,6 тыс. рублей в одну сторону, согласно данным "Ависаейлс". Это первая компания, которая получила разрешение на прямые полеты в Грузию.
Грузинская авиакомпания Georgian Airways также осуществляет прямые полеты в Москву. Их билеты стоят 29,6 тыс. рублей в одну сторону.
Сейчас прямые рейсы до Грузии осуществляет только авиакомпания "Азимут" из Москвы. Остальные компании вынуждены совершать пересадки в Ереване.
О том, как полететь в Грузию прямо из Барнаула, а также Новосибирска и Москвы, altapress.ru рассказал в своем материале.