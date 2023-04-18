Боброгэс и Кутеляпка. Что мешает развитию сети экотроп в Алтайском крае

Более десятка новых экологических маршрутов сейчас готовят в Алтайском крае. Однако не все безоблачно. Специалисты на форуме Visit Altai рассказали не только о новых проектах, но и о том, что тормозит развитие пешего познавательного туризма.

Босая тропа и автокольцо

В Тигирекском заповеднике планируют создать несколько новых экотроп и полноценный водный маршрут. В общей сложности через четыре-пять лет на этой территории должна появиться сеть пешеходных дорог, протяженностью 200 км.

Так уже разработали эколого-познавательный маршрут «Тропа Эрика Лаксмана», который ведет на вершину горы Разработная. Появятся маркировки на пути к водопаду Гумбольта и Егерскому.

Авторы проекта желают, чтобы в заповедник можно было зайти с гидами из Чинеты и Семеновки.

«По сути, мы хотим возродить детский краевой туристический маршрут, который шел от Змеиногорска до Чарыша по Тигирекскому хребту», — сказал Денис Соломахин, замдиректора по развитию туризма на особо охраняемых природных территориях региона.

У пещеры. Тигирекский заповедник. Денис Соломахин

Об интересных точках Тигирекского заповедника мы рассказывали здесь.

Свою расширенную сеть троп получит и нацпарк Салаир. Например, появится восьмикилометровый маршрут в урочище Кутеляпка и совсем короткий — к каскадам бобриных плотин, прозванных «боброгэсом». Новинкой станет босая тропа.

Территории коснется и разрабатываемый межрегиональный автомобильный маршрут «Салаирское кольцо». Он пройдет через Алтайский край и Кемеровскую область. Общая протяженность составит около 700 км.

760 тыс. гектаров — общая площадь особо охраняемых природных территорий Алтайского края. Это порядка 6% от территории региона.

На территории будущего нацпарка «Тогул». Скалы на реке Чумыш на Салаире. ОНФ.

Продолжат развитие сети троп и в природном парке «Предгорье Алтая». Кроме того, возможно, за счет гранта в лебедином заказнике отроют пункт обогрева для туристов. «В этом году решаем вопрос с проведением ЛЭП на ту территорию, без электричества пункт не будет работать», — добавил директор учреждения «Алтайприрода» Алексей Астанин.

Бюрократия и нехватка ресурсов

При создании экотроп разработчики сталкиваются с юридическими сложностями при установке объектов инфраструктуры (туалеты, указатели и прочее). Нередко маршруты проходят, например, через земли лесного фонда, где просто так ничего строить нельзя.

К тому же, у таких проектов нет устойчивого финансирования, их выполняют за счет грантов. Но деньги нужны не только на развитие, но и на поддержание троп.

«Получили грант на беседки, скамейки информационные щиты в четырех особо охраняемых территориях, — сказал Алексей Астанин. — Деньги дали на покупку и доставку. Но теперь нужно и мусор убирать и ремонт делать — пока все своими силами за счет внебюджетных средств. Но если сеть таких объектов будет расширяться, потребуются значительные затраты».

Остается острым и кадровый вопрос. У каждого маршрута должен быть квалифицированный гид.

«Есть, конечно, курсы переподготовки. Но за 72 да даже за 720 часов получить готового работника краевого музея, который бы вел экскурсии по любой тематике невозможно, — уверен Алексей Эбель. — А нам говорят, что за такой срок можно подготовить гида-экскурсовода».

Сейчас таких специалистов начинают готовить с юного возраста в краевом детском экологическом центре. Возможно, к проекту подключится и колледж АлтГУ, добавляет эколог.

«Без базовых знаний человек может оттарабанить получасовую экскурсию, но когда его о чем-то спросят, он не сможет ответить, — сказал Эбель. — Для нас это очень важно: одна из главных задач в развитии маршрутов — экологическое просвещение».

Тропа здоровья. Ая. Ирина Пергаева

Кроме того, требуются люди и для непосредственно строительства троп. Так как работников в заповеднике и нацпарке очень мало, этим в основном занимаются волонтеры.

И самое угнетающее — в регионе нет общего видения развития троп. Алексей Эбель считает, что нужно больше работать с местной властью.

«Как мы работали над нацпарком: собираем местных субъектов туротрасли, а они начинают обмениваться телефонами, знакомиться, — говорит он. — В воскресенье в Чарышском районе — то же самое. Нет коммуникации даже внутри района, не то что с соседями».

Алексей Эбель предлагает создать сеть познавательных маршрутов от Колывани до Аи: тропы вокруг колыванской Синюхи с выходом к Синюхе белокурихинской.