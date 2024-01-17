Звезда "Бригады" ответил на слухи об его алкогольной зависимости

Как сообщает "Voice", артист заявил, что некоторые алкоголики могут выпивать даже на работе и признался, что помогал коллегам побороть пагубную привычку, но к сожалению его действия результата не принесли.
"Меня, как ребенка, надо постоянно чем-то занимать, чтобы не появлялись дурацкие мысли", - признался Майков.
Артист также отметил, что если человек сам не хочет побороть алкогольную зависимость, ему в этом никто не поможет.
Ранее altapress.ru сообщал, чем заняться в Барнауле на неделе.
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