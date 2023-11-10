11 ноября
﻿
День в истории

Застуженные ноги, сломанные весла и победа в Белграде. Каким был основатель барнаульского гребного канала

В ноябре 1939 года родился байдарочник Константин Костенко. Altapress.ru рассказывает, как случайно застуженные ноги привели его в мир байдарок, как на первенстве мира его команда осталась без весла, а также как он основал собственный гребной канал.

Открытие гребного канала в Барнауле.
Открытие гребного канала в Барнауле.
altapress.ru
  • Костенко Константин родился 10 ноября 1939 года в Магадане. Родители будущего чемпиона работали шоферами и часто колесили по стране.
  • В 1968 году Костенко перевелся в Алтайский политехнический институт и переехал жить в Барнаул. После университета он 18 лет служил в ГАИ МВД.
Гребец Константин Костенко.
Гребец Константин Костенко.
altlib.ru
  • В греблю Костенко привел случай. В техникуме он увлекся велосипедным спортом, но во время многодневки «Днепропетровск-Симферополь» сильно застудил ноги. С велосипедом пришлось расстаться. Вместо него Константин в 19 лет перебрался в байдарку.
  • В 1960-е годы благодаря энтузиазму Марии Мамонтовой и Виталия Зворыгина в Барнауле уже работала секция гребцов. Она располагалась на лодочной станции, неподалеку от речного вокзала.
  • Летом 1960 года Костенко принял участие в первенстве края и выиграл на дистанции 10 км в «одиночке». Потом сел в «двойку» с не самым сильным гребцом и вновь выиграл «десятку».
  • С 1967 года Костенко — член сборной СССР по гребле. В этом же году в байдарке-одиночке он победил на чемпионате Европы и прошел отбор в олимпийскую команду.
  • Вместе с Вячеславом Кононовым Константин Костенко выиграл первенства мира в Белграде и Копенгагене на дистанции 10 км в «двойке». В первом случае не обошлось без драмы: за 200 метров до финиша хозяева соревнований сломали Кононову весло.
  • Константин Костенко — пятикратный чемпион СССР, победитель многочисленных международных, всесоюзных турниров, спартакиад, двукратный чемпион мира среди ветеранов.
Гребец Константин Костенко.
Гребец Константин Костенко.
dynamo22.su
  • Закончив активные выступления, Костенко стал тренером и основал гребной канал на Лапе Оби. По «легкости» воды он — один из лучших в Советском Союзе.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость