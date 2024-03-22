23 марта
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Шоу-бизнес

«Я тебя очень ждала». Ольга Бузова намекнула поклонникам на воссоединение с Давой

Певица сначала поделилась жесткими подробностями о прошлых отношениях, а затем сделала весьма неоднозначный спойлер в своем Telegram-канале.

Ольга Бузова на Алтае.
Ольга Бузова на Алтае.
Telegram-канал Ольги Бузовой

В распоряжении Super.ru оказалась запись программы «Человек-неведимка», где Ольга Бузова поделилась жесткими подробностями отношений с Давой.

Исполнительница рассказала, что экс-бойфренд оскорблял и унижал ее, предавал и даже бил. Бузова заявила, что дистанцировалась от Давы полностью — для нее это лучший способ закончить отношения, в которых «было больно».

Однако сразу после этого она сделала в свою соцсеть неожиданный репост. Анонс нового выпуска шоу «Сокровища императора» на ТНТ, которым поделилась певица, дал поклонникам новый повод для размышлений.

Ролик был полностью посвящен Даве, который неоднозначно вел себя по отношению к Бузовой. Блогер заявляет, что у него появилось желание «дарить цветы и как-то оберегать» певицу. А в конце видео-анонса Бузова сказала, что «очень ждала» Даву.

Сама же звезда подчеркнула, что обсудить ситуацию с подписчиками хочет после выхода программы.

Ранее Ольга Бузова сходила к шаману на Алтае, послушала бубен и сняла видео.

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