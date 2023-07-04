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Сергей Светлаков вернется на ТНТ

Сергей Светлаков вернется на телеканал ТНТ с 1 июля, сообщает "Лента.ру"

Телевизор
Телевизор
фото из открытых источников

Сергей Светлаков подписал контракт с компанией «Газпром-медиа», которая владеет телеканалом ТНТ.

Комик проработал на канале около десяти лет, после чего перешел на телеканал СТС.

Светлаков будет участвовать как минимум в трех программах: шоу собственного производства, комедийный сериал, юмористическая передача. А так же комик вновь становится рекламным лицом телеканала.

Возвращение звезды прокомментировала Тина Канделаки, директор ТНТ.

По ее словам, золотой эрой телеканала можно считать время, когда Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и Михаил Галустян начали сотрудничать с телеканалом.

Ранее стало известно, что аналог «Дома-2» появится на ТНТ.

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