Вместо военной карьеры — струны. Как одессит Емельян Кац продвигал в Барнауле скрипичное мастерство

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Емельян Кац родился в Одессе и здесь же пошел учиться к Петру Столярскому — основателю первой в СССР специализированной музыкальной школы для одаренных детей.
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Во время учебы в Одесской консерватории Каца призвали в армию, а оттуда — на фронт. Кац получил орден Отечественной войны II степени, два ордена Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и «За освобождение Варшавы». Также Емельян Кац участвовал в войне с Японией.
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Кацу сулили военную карьеру, но встреча с преподавателем Одесской консерватории профессором Лемберским вернула его к скрипке.
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Каца приглашали в Одесский симфонический оркестр, Ленинградский, Свердловский и не только, но музыкант выбрал работу в Алтайской государственной филармонии и в 1954 году переехал с семьей в Барнаул.
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Кац заложил традиции скрипичного дела на Алтае. Он создал струнное отделение Алтайского государственного музыкального училища и 25 лет руководил им. Благодаря Кацу в крае сложилась сильная скрипичная школа.
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Многие педагоги Алтайского государственного музыкального колледжа хорошо помнят Емельяна Каца. Там же до сих пор работает его ученик Эдвард Лейкам, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества.
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Емельяна Каца вспоминают как человека очень самоорганизованного: каждый его день был расписан по минутам, при этом он размеренно и без спешки выполнял все намеченное.
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Фонотекой и нотной библиотекой Каца до сих пор пользуются студенты.
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Он создал в Барнауле самодеятельный камерный оркестр при Дворце культуры меланжевого комбината, оркестр и ансамбль скрипачей музыкального училища.
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С 2001 года в Барнауле проводится открытый конкурс скрипачей и виолончелистов памяти Емельяна Каца.