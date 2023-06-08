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Вместо военной карьеры — струны. Как одессит Емельян Кац продвигал в Барнауле скрипичное мастерство

8 июня 1919 года родился заслуженный работник культуры РСФСР Емельян Кац. Altapress.ru рассказывает как скрипач “на расхват” оказался в Алтайском крае и как его военная служба переплеталась с любовью к искусству.

Емельян Кац, дата фото не указана.
Емельян Кац, дата фото не указана.
philharmonia-barnaul.com

  • Емельян Кац родился в Одессе и здесь же пошел учиться к Петру Столярскому — основателю первой в СССР специализированной музыкальной школы для одаренных детей.

  • Во время учебы в Одесской консерватории Каца призвали в армию, а оттуда — на фронт. Кац получил орден Отечественной войны II степени, два ордена Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и «За освобождение Варшавы». Также Емельян Кац участвовал в войне с Японией.

Емельян Кац, дата фото не указана.
Емельян Кац, дата фото не указана.
philharmonia-barnaul.com

  • Кацу сулили военную карьеру, но встреча с преподавателем Одесской консерватории профессором Лемберским вернула его к скрипке.

  • Каца приглашали в Одесский симфонический оркестр, Ленинградский, Свердловский и не только, но музыкант выбрал работу в Алтайской государственной филармонии и в 1954 году переехал с семьей в Барнаул.

В здании Народного дома (ныне краевая филармония) любители театрального искусства давали спектакли до революции, здание построено в 1900 году.
В здании Народного дома (ныне краевая филармония) любители театрального искусства давали спектакли до революции, здание построено в 1900 году.
ГМИЛИКА
Драмтеатр (ныне краевая филармония), здание построено в 1900 году.
Драмтеатр (ныне краевая филармония), здание построено в 1900 году.
https://vk.com/public71335292

  • Кац заложил традиции скрипичного дела на Алтае. Он создал струнное отделение Алтайского государственного музыкального училища и 25 лет руководил им. Благодаря Кацу в крае сложилась сильная скрипичная школа.

  • Многие педагоги Алтайского государственного музыкального колледжа хорошо помнят Емельяна Каца. Там же до сих пор работает его ученик Эдвард Лейкам, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества.

Емельян Кац и его ученик Яков Глейзер, дата фото не указана.
Емельян Кац и его ученик Яков Глейзер, дата фото не указана.
philharmonia-barnaul.com

  • Емельяна Каца вспоминают как человека очень самоорганизованного: каждый его день был расписан по минутам, при этом он размеренно и без спешки выполнял все намеченное.

  • Фонотекой и нотной библиотекой Каца до сих пор пользуются студенты.

Филармония.
Филармония.
Михаил Хаустов
Музыкантам Государственной филармонии озвучили имя нового директора.
Музыкантам Государственной филармонии озвучили имя нового директора.
Олег Богданов

  • Он создал в Барнауле самодеятельный камерный оркестр при Дворце культуры меланжевого комбината, оркестр и ансамбль скрипачей музыкального училища.

  • С 2001 года в Барнауле проводится открытый конкурс скрипачей и виолончелистов памяти Емельяна Каца.

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