В войска из-за носка. Что такое оркестровая служба, на которую отправят рэпера Vacio с "голой" вечеринки

Почему именно оркестровые войска?
Николаю Васильеву предложили служить в оркестровых войсках из-за псориаза: с этим заболеванием годным к службе признать не могут.
Также известно, что он будет жить не в казарме, а на съемной квартире. В оркестре он будет получать зарплату — 60 тыс. рублей в месяц. Также у него будет возможность уезжать домой каждые выходные.
Что такое оркестровые войска?
В составе Вооруженных сил РФ есть военно-оркестровая служба. Военный оркестр предназначен для исполнения музыкальных произведений при строевом обучении, во время воинских ритуалов и торжественных церемоний, а также для концертов
Всего в России более 220 оркестров во всех военных округах и на Северном флоте.
Военный оркестр играет в любую погоду. В самых маленьких оркестрах служат около 20 человек, в самом большом — свыше 220.
Кроме полевой, повседневной и парадной формы музыкантам выдают еще и концертную. Члены оркестров сдают нормативы физподготовки.
Когда Vacio уйдет на службу
На срочную службу Васильев отправится уже весной 2024 года — с началом новой призывной кампании.
Почему так экстренно
Рэпера задержали после "голой" вечеринки, которую организовала Настя Ивлеева. Его арестовали по статье "Мелкое хулиганство" на 15 суток, а затем еще на 10. За время, которое рэпер провел в спецприемнике, для него подготовили повестку в военкомате.
Он заявил, что готов искупить свою вину и готов к срочной службе. После выхода на свободу он сразу встал на воинский учет и прошел медкомиссию.
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