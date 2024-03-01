2 марта
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Шоу-бизнес

В "Новой фабрике звезд" будет участвовать уроженец Алтайского края

Всего в проекте участие примут 17 участников.

Никита Уфимцев.
Никита Уфимцев.
Telegram-канал "Телеканал ТНТ"

В шоу ребята три месяца будут учиться азам шоу-бизнеса под присмотром руководителей в виде педагогов, продюсеров и звездных наставников.

В число участников попал и уроженец Алтайского края Никита Уфимцев, сообщает ТНТ.

Стало известно, что ребята уже заселились в дом, а первой пятеркой участников стали Никита Уфимцев, Мария Гордеева, Лео Канделаки, Дарья Кочнева и Александр Круг.

Двое из первой пятерки являются "звездными детьми", например, Лео Канделаки — сын Тины Канделаки, а Александр Круг — сын Михаила Круга.

Ведущими шоу будут Регина Тодоренко и Анна Хилькевич, а наставниками — Сергей Жуков и Сергей Шнуров.

Премьера состоится 3 марта, но зрители также смогут подглядывать за участниками ежедневно по утрам в режиме реального времени. Сам телеканал сообщил, что это будет реалити.

Ранее сообщалось, что продюсер Пригожин прокомментировал перезапуск "Фабрики звезд".

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