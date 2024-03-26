В Барнауле отменили концерты многих исполнителей. В их числе Лолита и Вика Цыганова

Причина отмены концерта Лолиты неизвестна, также, как и причина концертов группы Reflex, он должен был пройти 26 марта, Вики Цыгановой, который должен был состояться 6 апреля, а выступление Олега Газманова 28 марта перенесено.
О перенесении концерта Олега Газманова стало известно 24 марта после новости о теракте в «Крокус Сити Холле». Певец заявил, что скорбит вместе со своей группой из-за трагедии и желает выздоровления пострадавшим.
Причина отмены концертов группы Reflex и певицы Вики Цыгановой пока неизвестны.
Ранее стало известно, что Никиту Кологривого лишили роли Владимира Жириновского в биографическом фильме.
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