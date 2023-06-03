Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена, младше ее на 19 лет

Торжественная церемония состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Место известно знаменитыми свадьбами - здесь поженились Алла Пугачева и Филипп Киркоров, а также Сергей Шнуров и Матильда Мозговая.
На свадьбу Буланова пригласила только родных и близких. Приехали подруга певицы Светлана Бондарчук, экс-теннисистка Светлана Кузнецова. Также присутствовали двое сыновей Булановой.
Невеста была одета в белоснежное платье с длинным шлейфом, а жених предстал перед гостями в смокинге небесного оттенка.
Ранее в социальных сетях Буланова продемонстрировала роскошное помолвочное кольцо из платины с танзанитом и круглыми бриллиантами от Tiffany стоимостью 11 тыс. долларов.
Это уже третий брак Татьяны Булановой. Первым ее мужем стал продюсер Николай Тагрин, вторым - футболист Владислав Радимов. С последним певица рассталась со скандалом.