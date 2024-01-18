Такая разная. Как выглядела Анастасия Волочкова в молодости — фото и видео

Сейчас все знают бывшую солистку Большого театра как эпатажную и неординарную личность. Однако такой имидж Волочкова создала себе лишь после ухода из труппы. О том, как выглядела и чем занималась прима в молодости, расскажет altapress.ru .

Коротко из биографии

Анастасия Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде. Отец балерины был чемпионом СССР по настольному теннису, мать работала инженером и водила экскурсии в Летнем саду.

В 5 лет маленькая Настя твердо решила стать балериной после похода на балет «Щелкунчик» в Мариинский театр.

Спустя 4 года мама отвела ее в Вагановское балетное училище, но педагоги отказались принимать девочку. Тогда второй шанс ей дал художественный руководитель училища, Константин Сергеев.

Маленькой Насте наняли репетитора, и в последующие годы она занималась вдове больше. Позже Волочкова вспоминала, что педагоги долго не ставили ее в кордебалет, а одноклассницы постоянно пытались подставить — подбрасывали сигареты в шкафчик и прятали обувь.

После пяти лет обучения она получила высший балл и попала в класс к знаменитой советской балерине Наталье Дудинской. Именно под ее руководством Волочкова успешно дебютировала на сценах Мариинского и Большого театров.

Анастасия Волочкова праздновала выпускной на сцене опубликовано на nashizvyozdy.ru

В Большом

Анастасия Волочкова окончила Вагановское училище с отличием. Ее дебют в «Лебедином озере» на сцене Мариинского театра стал и успешным выпускным экзаменом, и билетом в большой балет.

В 1994 году она стала солисткой Мариинского театра.

В 1998 году прошли «обменные» гастроли Большого и Мариинского театров. Однако Волочкову туда не взяли. Анастасия осталась в Санкт-Петербурге и начала тренироваться с труппой Большого театра. В том же году балерину пригласили в Москву.

В Большом Волочкова успешно дебютировала в партии Царевны-Лебедь в балете «Лебединое озеро».

Уход из труппы и скандалы

В 2003 году балерину уволили из Большого театра, якобы из-за лишнего веса. Однако у самой солистки была другая версия. По ее версии, это произошло из-за отказа в услугах сексуального характера богачам.

«Это были нулевые, и тогда толстосумы могли приходить к руководству Большого и говорить: вот этой балерине дайте партию, а ту гоните ее взашей. На всех этих вечеринках, которые в Большом устраивали, балерин насильно заставляли после банкета идти в постель с бизнесменами и олигархами, которые эти мероприятия организовывали», — рассказывала Волочкова.

Волочкова подала в суд на Большой театр и выиграла дело. Ее вернули на работу, но перестали задействовать в спектаклях.

Тогда она кардинально изменила имидж и стала частой гостьей светских вечеринок. Бывшую солистку часто признавали одной из самых безвкусно одетых знаменитостей. А в своих соцсетях она часто выкладывает фотографии в небольших купальниках, иногда и вовсе позирует голой.

После этого артистка погубила свой бренд «прима балета».

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