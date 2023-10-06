Светлана Лобода проиграла суд автору хита "К черту любовь"

Как сообщает Telegram-канал "SHOT" , Олегу Влади, автору хита "К черту любовь" не понравилось, что написанная им песня прозвучала на концерте и его запись была опубликована в Сети.

Теперь автору песни выплатят моральную компенсацию в размере 50 тыс. рублей, хоть мужчина хотел в 10 раз больше.

Влади заметил запись концерта певицы от 2020 года, где хит прозвучал, но его имя никак не упомянули. Композитор был недоволен и решил судиться с онлайн-кинотеатром и самой Лободой. Свои моральные страдания мужчина оценил в полмиллиона рублей.

Но суд распорядился выплатить автору 50 тыс. рублей моральной компенсации 12 тыс. рублей госпошлины. Запись концерта удалят со всех площадок.

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