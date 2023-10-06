8 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Шоу-бизнес

Светлана Лобода проиграла суд автору хита "К черту любовь"

Как сообщает Telegram-канал "SHOT", Олегу Влади, автору хита "К черту любовь" не понравилось, что написанная им песня прозвучала на концерте и его запись была опубликована в Сети.

Светлана Лобода.
Светлана Лобода.
Соцсети Светланы Лободы

Теперь автору песни выплатят моральную компенсацию в размере 50 тыс. рублей, хоть мужчина хотел в 10 раз больше.

Влади заметил запись концерта певицы от 2020 года, где хит прозвучал, но его имя никак не упомянули. Композитор был недоволен и решил судиться с онлайн-кинотеатром и самой Лободой. Свои моральные страдания мужчина оценил в полмиллиона рублей.

Но суд распорядился выплатить автору 50 тыс. рублей моральной компенсации 12 тыс. рублей госпошлины. Запись концерта удалят со всех площадок.

Ранее мы писали о том, что "Человек-невидимка" возвращается на ТВ-3.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость