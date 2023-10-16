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Сторожевой купец и 58 лет клеймо «виновен». Что за Дом жилой начала 20-го века стоит в Барнауле и кем был его хозяин

По улице Никитина, 79, располагается объект культурного наследия, Дом жилой начала 20-го века. Altapress.ru рассказывает, кому он принадлежал и какая судьба сложилась у его владельца.

Дом жилой начала 20-го века.
Дом жилой начала 20-го века.
Барнаул. Юбилейные даты.
  • Дом жилой начала 20-го века построили в 1908 году. Постановлением АКЗС от 28 декабря 1994 года он признан объектом культурного наследия регионального значения.
  • С 1912-го года двухэтажный дом на Бийской, 79 (ныне Никитина, 79), принадлежал купцу и мещанину Федару Фукалову. Он родился в 1871 году в Вятской губернии.
  • Когда купец переехал в Барнаул неизвестно, но Алексей Челомбитко в книге «По старому Барнаулу» пишет, что с Федором Фукаловым в Барнауле жил и его брат — Иван, который работал печником.
Дом жилой начала 20-го века.
Дом жилой начала 20-го века.
Барнаул. Юбилейные даты.
  • С августа 1916 года в доме обосновалась прачечная «Прогресс». До этого момента здесь также работала варшавская мастерская «Экономия» Адамовского.
  • Как писали в газете «Алтайская мысль», 21 марта 1919 года Фукалова оштрафовали на 50 рублей за не очищенную от снега территорию. Кого именно из братьев — не указывается. Для сравнения, газета на тот момент стоила 55 копеек.

«По постановлению командующего войсками оштрафованы за неочистку снега следующие лица: Варламов, Панов, Никулин, Лазарев, Ипполитов, Пальшин, Фукалов… на 50 рублей каждого с заменой в случае несостоятельности аресту на двое суток», — пишет «Алтайская мысль».

  • В 1935 году Федор Фукалов, видимо, утратив свой купеческий статус, работал сторожем в Барнауле. 6 ноября этого же года его арестовали и приговорили к 10 годам заключения. В 1993 году мещанина реабилитировали посмертно.
  • За две недели до ареста старшего из братьев арестовали и младшего — Ивана Фукалова.
  • Помимо дома на Бийской, 79, Фукалов владел двухэтажным деревянным домом на ул. Полковой, 89, который стоял на месте нынешней Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 на Социалистическом проспекте (ранее Соборный переулок). По словам историка Даниила Дягтерева, по этому адресу проживал некий Локотков.
  • По соседству с Домом жилым начала 20-го века располагалось здание Городской Общественной библиотеки. Она появилась там 14 февраля 1888 года по прошению политических ссыльных. Позже здесь располагалась городская телефонная станция.
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