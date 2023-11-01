1 ноября
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«Стиральные машинки» и целофановые фильтры. Как в Алтайском крае провели первый гемодиализ и пересадили первую почку

В ноябре 1988 года в Алтайском крае провели первую трансплантацию почки, а за 22 года до этого создали свой аппарат для гемодиализа. Altapress.ru рассказывает, как проходила эта процедура, врачи «жили» на работе, а люди получили надежду на выздоровление.

Отделение хронического гемодиализа в краевой клинической больнице.
Отделение хронического гемодиализа в краевой клинической больнице.
Altapress.ru.
  • Почку для трансплантации выбрали не случайно. Этот орган дольше всех остается «живым» вне организма, поэтому технически операция с ней менее сложна.
  • Больные, чьи почки не могли фильтровать кровь, находились на лечении, при котором всю работу выполнял аппарат «искусственная почка». Процедуру повторяли с интервалом 2-3 дня, пока не подберут донора.
Нефролог Иосиф Шойхет.
Нефролог Иосиф Шойхет.
altlib.ru
  • В 1966 году по инициативе профессора Неймарка на кафедре факультетской хирургии АГМУ открыли лабораторию гемодиализа. Единственным врачом в ней стал Иосиф Шойхет. Он же стал родоначальником гемодиализа в Алтайском крае.
  • Первый аппарат «искусственная почка» был величиной со стиральную машину, а фильтрующей пленкой служил целлофан. После каждого гемодиализа аппарат разбирали, мыли и вновь собирали.
  • В 1986 году в новом лечебном корпусе медсанчасти треста «СтройГАЗ» открыли отделение хронического гемодиализа. Оно получило современные аппараты «искусственная почка» с одноразовыми диализаторами.
Операционная в 1940-х годах.
Операционная в 1940-х годах.
bgb1.ru
  • В отделении медсанчасти было 18 аппаратов. Врачи работали в три смены без выходных. В неделю проводили 120-150 диализов.
  • 1 ноября 1988 года в МСЧ треста «СтройГАЗ» прошла первая в Алтайском крае операция по пересадке почки. В ней участвовали главврач Гулла, хирурги Тревиш и Печенин. Также организовали службу по забору донорских органов, в распоряжении отделения находилась машина и санитарная авиация.
  • Успехи алтайской трансплантологии позволили утвердить в Совете Министров СССР проект об открытии в Барнауле филиала центра трансплантологии. А заведующему отделением Шойхету присвоили звание «Заслуженный врач России».
Отделение хронического гемодиализа в краевой клинической больнице.
Отделение хронического гемодиализа в краевой клинической больнице.
Altapress.ru.
  • 1990-е не позволили в полной мере развить трансплантологию в регионе. Однако в 2013 году на базе Краевой клинической больницы открыли Алтайский краевой центр трансплантации органов.
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