Стали известны победители премии "Оскар — 2024". Полный список

- Лучший фильм — "Оппенгеймер".
- Лучшая мужская роль — Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер".
- Лучшая женская роль — Эмма Стоун, "Бедные-несчастные".
- Лучший режиссер — Кристофер Нолан, "Оппенгеймер".
- Лучший актер второго плана — Роберт Дауни мл., фильм "Оппенгеймер".
- Лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф, фильм "Оставленные".
- Лучшая операторская работа — Хойте Ван Хойтема, «Оппенгеймер».
- Лучший оригинальный сценарий — «Анатомия падения».
- Лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво».
- Лучший международный фильм — "Зона интересов".
- Лучший анимационный фильм — "Мальчик м птица".
- Лучший документальный фильм — "20 дней в Мариуполе".
- Лучший оригинальный саундтрек — Людвиг Горанссон, «Оппенгеймер».
- Лучшая песня — «What Was I Made for», «Барби»
- Лучшие визуальные эффекты — «Годзилла: Минус один».
- Лучший монтаж — Дженнифер Лэйм, «Оппенгеймер».
- Лучший звук — «Зона интересов».
- Лучший грим и прически — «Бедные-несчастные».
- Лучшие костюмы — Холли Уоддингтон, «Бедные-несчастные».
- Лучшая работа художника-постановщика — Холли Уоддингтон, «Бедные-несчастные».
- Лучший игровой короткометражный фильм — «Чудесная история Генри Шугара».
- Лучший короткометражный анимационный фильм — «Чудесная история Генри Шугара».
- Лучший короткометражный документальный фильм — «Последняя ремонтная мастерская».
Самое важное - в нашем Telegram-канале