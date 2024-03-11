12 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Шоу-бизнес

Стали известны победители премии "Оскар — 2024". Полный список

10 марта 2024 года состоялась 96 церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар», сообщает РБК.

Премия "Оскар"
Премия "Оскар"
СС0
  • Лучший фильм — "Оппенгеймер".
  • Лучшая мужская роль — Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер".
  • Лучшая женская роль — Эмма Стоун, "Бедные-несчастные".
  • Лучший режиссер — Кристофер Нолан, "Оппенгеймер".
  • Лучший актер второго плана — Роберт Дауни мл., фильм "Оппенгеймер".
  • Лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф, фильм "Оставленные".
  • Лучшая операторская работа — Хойте Ван Хойтема, «Оппенгеймер».
  • Лучший оригинальный сценарий — «Анатомия падения».
  • Лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво».
  • Лучший международный фильм — "Зона интересов".
  • Лучший анимационный фильм — "Мальчик м птица".
  • Лучший документальный фильм — "20 дней в Мариуполе".
  • Лучший оригинальный саундтрек — Людвиг Горанссон, «Оппенгеймер».
  • Лучшая песня — «What Was I Made for», «Барби»
  • Лучшие визуальные эффекты — «Годзилла: Минус один».
  • Лучший монтаж — Дженнифер Лэйм, «Оппенгеймер».
  • Лучший звук — «Зона интересов».
  • Лучший грим и прически — «Бедные-несчастные».
  • Лучшие костюмы — Холли Уоддингтон, «Бедные-несчастные».
  • Лучшая работа художника-постановщика — Холли Уоддингтон, «Бедные-несчастные».
  • Лучший игровой короткометражный фильм — «Чудесная история Генри Шугара».
  • Лучший короткометражный анимационный фильм — «Чудесная история Генри Шугара».
  • Лучший короткометражный документальный фильм — «Последняя ремонтная мастерская».

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость