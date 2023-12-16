Стала известна причина смерти актера популярного американского ситкома

Мэттью Перри нашли мертвым 28 октября, по ранее известным данным он утонул в джакузи.

"Deadline" сообщает, что выявлена причина смерти актера, это "острое воздействие кетамина".

Кетамин является медицинским препаратом, который назначается при лечении тревожных расстройств, депрессии.

Помимо этого, в экспертизе заключили, что смерти актера также поспособствовали утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина - препарата, который используют для лечения зависимости от опиоидов.

Отмечается, что у Мэттью Пэрри была алкогольная и наркотическая зависимости.

Смерть Перри признали несчастным случаем, он умер в возрасте 54 лет.

Ранее мы сообщали подробности смерти Мэттью Перри.